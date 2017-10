Mit der Entwicklung eines 3D-Bildschirms bekamen Sie als 17-Jähriger den „ers­ten Österreichischen Jugendforscherpreis“. Wären Sie heute ein Daniel Düsentrieb, wenn Sie nicht Physiker geworden wären?

Zwischen Technik und Physik gibt es ein breites Spektrum. Heute würde ein Daniel Düsentrieb weniger Geräte bauen, sondern Algorhythmen entwickeln. Ich habe auch einige solche entwickelt, die verwendet werden, zum Beispiel können wir damit Teile des menschlichen Gehirns simulieren.

Was fasziniert Sie an der Physik und an den Gesetzen der Natur? Nicht wenigen dürfte vom Fach in der Schule gegraust haben. Der Vorteil ist, die Gesetze gelten für uns alle. Die Natur wird berechenbar. Hier habe ich Dinge, die ich verstehe und vor diesen brauche ich dann keine Angst zu haben.

Ihnen ist es wichtig, Physik auf einem verständlichen Level zu präsentieren und dafür zu begeistern. Braucht es eine gehörige Portion Humor dafür? Was man wirklich braucht, ist Fachkompetenz. Ich habe die Physik in manchen Bereichen sehr gut begriffen. Wenn jemand eine klare Frage stellt, kann ich das im Regelfall in zwei Sätzen beantworten, weil ich mich auskenne. Wenn Physikunterricht nicht gut ist, heißt das, der oder die Lehrerin kennt sich nicht aus, so einfach ist das.

Trauen Sie sich einzugestehen, wenn Sie etwas mal nicht wissen? Das habe ich schon mehr als einmal gemacht. Das ist eine meiner Stärken. Ich beziehe nur Stellung zu Dingen, bei denen ich mich auskenne.

Gerade erschien Ihre „Genussformel“ in der aktualisierten Fassung. Wodurch entsteht Genuss? Wenn ich lange Zeit gewisse Dinge nicht gehabt habe, beginnen sehr einfache Dinge genussvoll zu werden. Die Variation und die Abwechslung sind es. Wahrer Genuss hängt auch sehr stark von der Sozialisation der Menschen ab.

Können Sie auch essen, ohne gleich an Physik zu denken? Tadellos. Auch wenn ich mir einen Sonnenuntergang anschaue, bin ich genauso romantisch wie alle Menschen. Wenn dabei allerdings ein kleines Eitzerl grünes Licht auftaucht, das passiert ganz, ganz selten, dann weiß ich, das ist ein cooler physikalischer Effekt.

Mit einer Magenbypass-Operation vor drei Jahren verloren Sie viele Kilos. Im Moment sind es 40 Kilogramm. Ich muss aufpassen, dass es nicht wieder mehr werden.

Warum haben Sie sich dazu entschlossen? Ich weiß, dass Übergewicht mit gesundheitlichen Risiken, Bluthochdruck, etc. einhergeht. Ich hätte das Risiko gehabt, an Diabetes zu erkranken.

Unabhängig von der Magen-OP erlitten Sie vor zwei Jahren einen plötzlichen Herzstillstand. Gerade habe ich meinen zweiten Geburtstag gefeiert, ja.

Sie waren 20 Minuten tot. Hat sich Ihre Einstellung zum Leben und zum Tod geändert? Ich war schon vor zwölf Jahren für fünf Minuten tot, es war damals eine kalte Lungenentzündung. Ich bin kein gläubiger Mensch und habe mich sicher nicht in eine Richtung verändert. Natürlich denkt man darüber nach, was wäre, wenn ich nicht mehr bin. Ich pflege lieber eine Verhöhnung des Todes. Lebendig bekommt er mich nicht.

Nach dem Herzstillstand wurde Ihnen ein Defibrillator mit Internetverbindung eingesetzt. Sind Sie stolz auf die Technik? Ich sehe mich nicht als Cyborg. Den Defibrillator habe ich zur Sicherheit eingebaut bekommen. Die Ärzte wissen nicht, was den Herzstillstand verursacht hat. Der Defi ist wahnsinnig beruhigend. Ich sitze aber nicht jeden Abend da und schaue nach, wie es dem Defibrillator und mir geht. Ich bin froh um die Technik und wünsche mir, dass es nicht notwendig wird, sie zu aktivieren.

Sie sind ein umtriebiger Mensch, mit Vorträgen ständig auf Achse, sollen zwölf bis 16 Stunden am Tag arbeiten. Wann kommen Sie zur Ruhe? Ich nehme mir auch Zeit zum Nachdenken, zum Beispiel beim Zugfahren oder im Kaffeehaus oder ich gehe ins Kino. Außerdem ist für mich Berufliches und Privates kein Widerspruch. Viele trennen das zu sehr.

Sie engagieren sich für die Sozialdemokratie. Was täte der österreichischen Politik gerade gut? Wenn Menschen miteinander agieren, gibt es mehrere Möglichkeiten: Kooperation oder Egoismus. Ich habe beruflich wie privat die Erfahrung gemacht: Je mehr Menschen kooperieren, umso besser ist es für alle. Das wird total unterschätzt.

Das Interview führte Deborah Darnhofer