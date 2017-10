Er surrt, dreht sich, fährt ein Stück vor. Dann scheint der Roboter erst kurz innezuhalten, um dann gezielt gegen einen winzigen Hebel aus Lego zu fahren. „Wassertropfen“ aus Lego fallen heraus. Jubel, das war genauso gewollt. Programmiert haben den Roboter acht Schüler der Neuen-Mittelschule Telfs-Weißenbach. Beim Lego-Roboter-Wettbewerb „First Lego League“ auf Regionalebene wollen sie am 30.November siegreich sein. 80 Stunden verbringt das Lego-League-Team bis dahin außerhalb ihrer regulären Schulstunden im Computer-Raum.

In der Freizeit in die Schule

Noch läuft nicht alles rund, nicht alle Aufgaben löst der Roboter an diesem Nachmittag wie gewünscht. „Das können wir noch nicht zeigen, da hatten wir zwei Wochen lang Probleme und haben es jetzt noch mal umprogrammiert“, ruft etwa Emirkan (12), als der Roboter auf einen weiteren Hebel zufährt. Gemeint ist eine Miniatur-Rohrleitung, die der Roboter austauschen soll. „An der Spülung tüfteln wir die ganzen letzten Wochen“, ergänzt Kaspar (12).

Jedes Jahr steht der Wettbewerb unter einem eigenen Motto, dieses Jahr geht es um Wasser und Wasserversorgung, im Fachjargon Hydrodynamics genannt. Der Teamname lehnt sich an das Thema an: „AquaSAP.“ David (13) hat schon die Team-T-Shirts in Auftrag gegeben, pünktlich zum Wettbewerb sollen sie eintreffen.

Am großen Tag, dem 30. November, muss der Roboter dann ohne Eingreifen der Schüler 18 Aufgaben lösen: von einer Lego-Regenmaschine bis zum Feuerwehrauto, das einen Brand löscht. Das Schwierige: Dafür hat er nur zweieinhalb Minuten Zeit. Seine Programmierer, die Schüler, dürfen dabei nicht eingreifen. Sonst gibt es Punktabzüge. Angetreten wird immer gegen ein anderes Team, wer mehr Punkte in der kurzen Zeit sammelt, gewinnt. Es zählt der beste Wert aus drei Runden. So soll es erst unter die besten vier, dann ins Halbfinale und schließlich ins Finale gehen. Um das zu erreichen, muss das Lego-Technik-Kastl auf Rädern also noch mehr zur selben Zeit lösen. „Wir stimmen deshalb die Reihenfolge der Aufgaben so ab, dass der Roboter effizient ist“, erklären die Schüler.

Am Computer rottet sich eine Gruppe Schüler zusammen, geht nochmals den Ablauf durch und verschiebt Sensor-Befehle. Hochmotiviert machen sich die jungen Programmierer ans Werk. „Wir wollen gewinnen“, betont Emirkan. Leicht wird das nicht. „Wir haben aber einen Vorsprung, denn das Team hat bereits letztes Jahr programmiert und entwickelt“, sagt Lehrer Andreas Bellony. Zusammen mit einer Kollegin unterstützt und fordert er die Zwölf- bis 13-Jährigen gleichermaßen.

Der Lehrer weiß nämlich auch, dass nicht nur der Schnelligkeitswettbewerb zählt: „Die Schüler müssen auch zeigen, dass sie ein Team sind. Dafür gibt es eigene Aufgaben.“ Denn der Regional-Wettbewerb, der dieses Jahr vom BFI Tirol ausgerichtet wird, soll keine Computer-Nerds und Einzelgänger belohnen. Stattdessen wird eine Gruppe von technisch interessierten Jugendlichen gefördert, die dann zu einem eingeschworenen Programmier-Team wird.

Roboter aus der Erfolgsschmiede

Um sich zu beraten, stellen sich die acht Schüler um den Tisch, auf dem der Aufgaben-Parcours auf den Roboter wartet. Die zwei Mädels und sechs Burschen stammen, bis auf einen, alle aus den dritten Klassen. „Danach bleibt häufig nicht mehr genug Zeit für die Lego-League“, sagt Bellony.

Das „AquaSAP“-Team hat der Ehrgeiz nun vollends gepackt. Sie treten schließlich auch in die Fußstapfen äußerst erfolgreicher Vorgänger-Teams, wie ein Blick in die Pokal-Vitrine der Schule offenbart: Finale 2003 und 2004, 3. Platz bei der WM in Atlanta 2004, Regionalsieger 2007, bestes Teamwork und einige mehr. Es ist eine Erfolgsgeschichte seit 2003. Und so tüfteln die jungen Programmierer fleißig weiter an ihrem Roboter, damit der beim Wettbewerb ebenfalls in die Erfolgsspur findet. (Philipp Schwartze)