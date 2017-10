Kirchberg – Am Donnerstag, 26. Oktober, geht wieder das Pferderennen auf der Trabrennbahn Frangl am Stöckl­feld in Kirchberg in Szene. Neben den sechs Trabrennen gibt es dieses Jahr anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des 1. Brixentaler Trabrennvereins ein Galoppreiten für Großpferde, ein Minitraben und ein Eselrennen. Eines der Trabrennen wird wieder als Amazonen-Cup gefahren – dabei gehen ausnahmslos Damen an den Start.

Beginn ist um 12 Uhr, für Unterhaltung sorgt das Ensemble Osttirol im beheizten Festzelt. Der Brauchtumsumzug des Norikervereins Kirchberg und Umgebung findet um 13 Uhr bei der Pferderennbahn statt. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre gehen frei. (TT)