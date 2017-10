Andreas Kielings Arbeitsumfeld ist gewöhnungsbedürftig: Statt im beheizten Büro zu sitzen, kniet der 57-Jährige mal im Yukon, um Grizzlys zu beobachten, schleppt seine 45-Kilo-Ausrüstung durch das Hinterland des Kongo oder versucht, das Vertrauen wilder Elefanten zu gewinnen.

„Ich werde oft darauf angesprochen, wie actionreich mein Leben ist“, sagt der Tierfilmer, der seit 26 Jahren für BBC, National Geographic und das ZDF Dokus dreht. Doch der Schein trügt. Kielings Alltag besteht in erster Linie aus einem: Warten.

„Um den Kampf zweier Wildschweine zu filmen, haben wir vier Jahre gebraucht“, schildert der Rheinländer. Die Aufnahme, auf der zwei 150-Kilo-Kolosse aufeinander losgehen, dauert nur Sekunden. Kürzlich präsentierte Kieling diese und andere seiner filmischen Höhepunkte in den Swarovski-Kristallwelten in Wattens.

Das Langwierige an seiner Arbeit besteht darin, passende Tiere zu finden, sich in deren Nähe aufzuhalten, bis sie keine Scheu mehr haben, und eben den passenden Moment abzuwarten: „Normalerweise fressen wilde Tiere, dann schauen sie herum, fressen, ruhen, schauen, schlafen. Ganz unspektakulär. Da gibt es nur zwei spannende Momente im Jahr: die Geburt und die Paarung. Die muss man erwischen.“ Zudem müssen in diesen Sekunden das Licht, der Kamerawinkel sowie die Filmausrüstung passen. Und – nicht zu vergessen – das Tier muss quasi in Filmlaune sein.

Tiefe Narbe als „Souvenir“

Im Fall der Keilerei war es einer der tierischen Protagonisten nicht und ging auf Kieling los: Dessen gebrochenes Schulterblatt und die aufgeschlitzten Unterarme sind gut verheilt. Nur eine rote Narbe auf der Wange des Tierfilmers erinnert noch an den „Scheinangriff“, wie der zweifache Vater die Attacke nennt: „Die Tiere wollten mich nicht töten, sondern nur abschrecken.“ Schwer zu glauben, wenn Kieling weitererzählt: „Ein Elefant hat versucht, mich zu erdrücken, ein Grizzly verpasste mir einen Prankenschlag.“

Trotzdem erscheint ihm diese wilde Umgebung sicherer als eine heimische Autobahn: „Die Reaktion eines Tiers lässt sich meist vorhersagen. Die eines gestressten, vielleicht betrunkenen Autofahrers nicht – was all die Straßentoten belegen. Trotzdem setzt sich fast jeder morgens ans Steuer. Zur Natur jedoch haben viele den Bezug verloren.“

Damit spielt der Abenteurer auf die aktuelle Wolfsituation an: „Jäger beschweren sich über hohe Abschusszahlen, die sie kaum einhalten könnten. Dann kommt der Wolf als natürlicher Helfer. Den wollen sie auch nicht. Klar reißt der mal ein Nutztier. Beispiel Karpaten: Dort koexistierten Menschen und Wölfe.“ Nur halte man Schafe dort nicht hinter dünnen Elektrobändchen, sondern treibe sie nachts in Gatter und halte Schutzhunde: „Öster­reich, Deutschland und die Schweiz sind wohlhabend. Wir könnten uns das leisten, tun es jedoch nicht.“

Der Förster wird wild

Ein polarisierender Standpunkt. Der ausgebildete Förster redet sich in Rage. Sprach er eben noch mit sorgsam gewählten Worten, untermalt von dezenten Gesten, wird er jetzt laut, streicht sich fahrig die Haare aus der Stirn und sagt: „Oder die Ernährung. Ich habe in Gegenden gefilmt, wo die meisten Menschen nur Früchte als Nahrung hatten. Nur die ,Reichen‘ leisteten sich Getreide. Bei uns muss Fleisch am Tisch stehen. Am besten täglich und billig.“

Bei diesen markigen Aussagen ist es kein Wunder, dass Kieling Kritiker hat. Sie werfen ihm etwa vor, dass er in erster Linie Filme produziert, um seine Prominenz zu steigern. Kein haltloser Vorwurf, schließlich sieht man in den Dokus oft den blonden Mann in roter Jacke mit Swarovski-Fernglas vor der Brust, während sich die Tiere im Hintergrund tummeln. „Ich nutze die Auftritte, um dem Zuseher zu zeigen, dass Naturschutz in Anbetracht der steigenden Zahl der Weltbevölkerung immer wichtiger wird“, entkräftet Kieling.

Die naturnahe Einstellung hat er sich während seiner Kindheit in der DDR angeeignet. Um seinem prügelnden Stiefvater auszuweichen, zog es ihn in die Natur. Mit 16 Jahren flüchtete er über die Grenze: „Ich habe sie zwei Tage lang beobachtet – Stachelzäune, Hunde, Wachtürme.“ Beim Schwimmen durch die Donau wurde er im Rücken getroffen. Steckschuss. „Ich bin mit letzter Kraft im Burgenland an Land ge­robbt, wo mich Einheimische gefunden und in die Klinik gebracht haben.“

Glück gehabt. Damit ihm das treu bleibt, trägt Kieling stets eine riesige Eisbärenkralle bei sich – ein Geschenk von Inuits. Sie wird ihn auch zu seinem nächsten Projekt begleiten, wo er am Fuße des Kilimand­scharo Elefanten filmen will. (Judith Sam)