Von Markus Schramek

Liebes Fußballnationalteam aus Island, danke sehr! Und das ist nicht ironisch gemeint, sondern ehrlich. Ihr bär(t)igen Kerle von der kleinen Insel im Norden Europas gebt uns müde gewordenen Fans der Geldmaschine Fußball einen herzhaften, freundschaftlichen Stupser. Vielleicht hat ein Sport, bei dem es so grauslich viel um die Moneten geht, ja doch noch einen Sinn, wenn nicht zwangsläufig jener gewinnt, der die teuersten Spieler aufbietet? Unberechenbar ist der Fußball doch am schönsten.

Siegesserie in Blau

Wenn ihr Mannen in euren blauen Trikots zum Länderspiel auflauft, zittern selbst die Großen mitsamt ihren verhätschelten Stars. Die Engländer, jene selbst ernannten und chronisch erfolglosen Erfinder des Rasensports, habt ihr letztes Jahr bei der Europameisterschaft in Frankreich paniert. Und, nicht zu vergessen, auch unser österreichisches Team, wiewohl kein großes, kreuzte bei der EM euren Weg. Bei der 1:2-Niederlage hatten euch Arnautovic und Co. aber viel zu wenig entgegenzusetzen.

Und von wegen Eintagsfliege! Ihr haltet Kurs, wie das echte Wikinger eben tun. Als Gruppensieger habt ihr euch diesen Herbst gleich für das nächste Großereignis qualifiziert: die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Kroatien, die Ukraine und die Türkei habt ihr dabei auf die Plätze verwiesen, und das sind wahrlich keine Grottenkicker.

Mit euch dabei regt sich nun doch so etwas wie Vorfreude auf die WM. (Die Frage, warum das Turnier ausgerechnet in einem demokratiepolitisch so fragwürdigen Staat wie Russland stattfindet, blenden wir dabei aber lieber aus).

Bleiben wir besser bei euch, liebe Isländer. Ihr seid das kleinste Land, das sich jemals für das Turnier der weltbesten Ballesterer qualifizieren konnte. Wie klein ihr seid, das zeigt dieser findige Vergleich, errechnet von einem Journalistenkollegen: 0,1 Prozent aller isländischen Männer zwischen 22 und 34 Jahren werden demnach in Russland sicher dabei sein – und zwar als Spieler. Die 30.000 Fans, die euer Team begleiten, sind da noch gar nicht berücksichtigt. Das wären dann zehn Prozent der Gesamtbevölkerung.

Mann sieht schon: Ihr seid, trotz eurer Kleinheit, eine (statistische) Größe geworden. Da macht es nichts, dass man sich eure Namen kaum merken kann, geschweige denn korrekt schreiben oder gar aussprechen. Euer Landesidiom gibt auch rein optisch einiges her: „Hér er hægt að skoða upplýsingar um alla leiki A-landsliðs karla frá upphafi og stöðutöflur í öllum mótum sem liðið hefur tekið þátt í.“ (Das war etwas Isländisch zur Ansicht. Keine Ahnung, was es bedeuten soll.)

Zweite Liga, trotzdem top

Glücklicherweise kann man mit euch auch in anderen Sprachen kommunizieren. Englisch kommt euch wie selbstverständlich über die Lippen. Ist ja auch praktisch, wo doch eure besten Fußballer ihr Profi-Geld allesamt bei Klubs im Ausland verdienen. Oft reicht es dort für eure Stars allerdings nur für Ligen der Leistungsstufe 2.

So wie bei Aron Gunnarsson, dem Wikinger-Kicker par excellence und Kapitän eurer Nationalmannschaft. Der steht bei Cardiff City unter Vertrag, in Englands zweiter Liga. Ein ganzer Kerl ist das, grimmig dreinschauend und tätowiert bis zum Haaransatz. Den möchte man nicht als Gegenspieler.

Privat scheint er aber ganz nett zu sein. Auf Instagram postet er gerne Fotos seines süßen kleinen Buben. Und seine Frau, eine hübsche Fitnesstrainerin, überhäuft er mit Komplimenten. Raue Schale, weicher Kern. Über Feingefühl verfügt Aron auch noch. Als Chef der Mannschaft dirigiert er die Fans nach dem Match mit rhythmischem Geklatsche beim traditionellen „Huh!“-Jubelruf. Oft (von Fans anderer Länder) kopiert, aber nie erreicht, kann man zu dieser Stadionchoreografie nur sagen.

Bleibt noch die Frage, die jene Teams quält, die dem Ball mit weit weniger Erfolg hinterherhecheln: Wie habt ihr Isländer diesen Höhenflug bloß geschafft, vom Fußballzwerg zum viel beachteten Mitbewerber? Sportbegeistert sei euer Land, so sagt ihr. Und es werde professionell trainiert. Im langen Winter weicht ihr kickenderweise in neu gebaute Fußballhallen aus.

Einmal ehrlich: Das ist ein netter Versuch, aber wohl kaum eine Erklärung? Vielerorts, auch in Österreich, wird der Fußball mit noch viel größerem Aufwand betrieben – ohne vergleichbaren Erfolg.

Und deshalb noch einmal: Danke, liebes Island! Du bist ein unerklärlicher Farbtupfer in einer eintönigen Fußballwelt, in der sich stets die üblichen paar Verdächtigen die großen Pokale holen. Wir sehen uns in Russland (also via TV). Das gilt als abgemacht. Huh!