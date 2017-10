Diese Worte kennt doch hoffentlich noch jeder: „Die Raupe fraß sich durch ein grünes Blatt. Es ging ihr nun viel besser. Sie war nicht mehr hungrig, sie war richtig satt.“ Genau, die Raupe Nimmersatt. Obwohl sie zwar schon stolze 48 Jahre auf ihrem grünen Buckel hat, ist sie immer noch der Star in einem der schönsten Vorlesebücher. Aus gutem Grund: Die Texte wiederholen sich, damit Kinder mitsprechen können, manche Passagen reimen sich und die Bilder sind wunderbar zu beschreiben. Oder man befolgt einen Tipp von Hedi Mair und Sylvia Farnik, die bei einem Lehrgang für Vorlesepaten zeigen, wie Geschichten wirklich lebendig werden.

Wenn sie zu ihren Vorlesegruppen gehen, entweder bei Kindern oder Senioren, haben sie etwas zum Anfassen mit, zum Beispiel, wenn es um den Herbst geht oder eben um die Raupe Nimmersatt, einen Korb mit Blättern. „Es gibt immer mehr Menschen mit Demenz in Heimen. Die können sich vielleicht nicht an Texte erinnern, aber wenn sie etwas fühlen, schon“, erklärt Sozialbetreuerin Mair. „Und bei Kindern“, ergänzt Lehrgangsreferentin Farnik, „habe ich bei Märchen wie Rumpelstilzchen Stroh mit, bei Schneewittchen Äpfel.“ Gegenstände, die man in die Hand nehmen kann, seien besser als jedes Bild, meinen die beiden.

Die 20 Teilnehmer des Lehrgangs „Ganz Ohr“ für Vorlesepaten, veranstaltet vom Katholischen Bildungswerk, saugen Vorschläge wie diesen auf. Sie alle wollen entweder Kinder-Gruppen in Büchereien und in Eltern-Kind-Zentren oder Senioren in Wohnheimen mit ihrer Freude am Lesen anstecken. Und das ist zumindest bei den Kleinen dringend notwendig. Die deutsche Stiftung „Lesen“ hat vor wenigen Tagen eine Vorlese-Studie veröffentlicht – das Ergebnis: Ein Fünftel der Eltern liest den Kindern gar nicht vor und jedes zweite Kind hat höchstens zehn Kinderbücher zu Hause. In Öster­reich würde eine Umfrage vermutlich ähnliche Ergebnisse liefern.

Wichtige Zeit für Eltern und Kind

„Mich erschüttert es, wenn Eltern heute keine Zeit mehr zum Vorlesen haben. Ich bin manchmal fast missio­narisch am Weg, weil ich sie dazu bringen will, dass sie vorlesen“, gibt Farnik zu. Diese gemeinsame Zeit, wenn Mama oder Papa ein Buch aufklappt und das Kind schon große Augen bekommt, sei der Anfang eines Wohlfühlerlebnisses, „für beide“.

Manche Erwachsene haben kein Problem damit, andere dafür umso mehr. Das liegt meist daran – auch das hat die deutsche Studie ergeben –, dass einem als Kind nicht vorgelesen wurde. Wer das selbst nicht erlebt hat, muss sich erst überwinden und hat Hemmungen, vermutlich aus Angst, etwas falsch zu machen. „Aber so denken nur wir Erwachsenen, wir sind zu streng zu uns. Die Kinder sind offener. Und mit der Zeit schafft man es, dass man sich selber in der Geschichte wiederfindet“, verspricht die geübte Vorleserin, die Theater spielt und bei Erzähltheatern eigene Märchen vorträgt.

Beim Lehrgang baut sie unter anderem Stimmübungen ein. Doch einige von Farniks Tipps lassen sich genauso gut daheim ausprobieren: Mit den Kindern auf Augenhöhe sein, sich zum Beispiel zu ihnen auf den Boden setzen. Beobachten, wie sie reagieren, ob ihnen Passagen nicht zu wild sind. Mit verschiedenen Stimmen sprechen, heller für eine Katze und tiefer für einen Bären.

Die ganz Kleinen mögen vor allem Reime und Wiederholungen, die sie mitsprechen können. Schon ab einem Alter von ein paar Monaten hören Babys nicht nur Worte, sie spüren diese und es entsteht eine emotionale Bindung. Bei all den Tipps darf einer von Farnik nicht fehlen: „Das, was man vorliest, muss einem selber gefallen. Und wenn das ein Comic aus der eigenen Kindheit ist, kann man das genauso vorlesen.“

Jede Zeit hat ihre Helden. Eine Raupe Nimmersatt, einen Asterix oder auch einen Harry Potter. Ungeachtet dessen, dass die kleinen Hände immer früher nach Smartphone und Tablet greifen, darf das Gefühl, ein Buch in der Hand zu haben, nicht verloren gehen. Das Land Tirol hat deshalb den 16. November zum Aktionstag „Vorlesen“ ausgerufen und bringt dafür einen eigenen Band mit 20 Geschichten für Kinder bis fünf Jahre heraus. Ebenfalls unter die Kinderbuch-Autoren gegangen ist Hansi Hinterseer. Mit „Zeit für Märchen“ setzt er auf Klassisches: „Ich möchte mit diesen Geschichten, Märchen, Sagen und überlieferten Anekdoten die Fantasie der Kinder anregen. Aber auch die Familien wieder zum Vorlesen und Zuhören zusammenbringen“, sagt Hinterseer.

Nicht immer ist aber eine Familie da, die Zeit hat. Deshalb haben sich viele der Vorlesepaten vorgenommen, in Seniorenheimen Lesegruppe zu veranstalten. Eine Teilnehmerin des Lehrgangs macht es bereits: „Einer Dame lese ich Mundartgedichte vor, das gefällt ihr, dann lacht sie immer.“

Senioren genießen es

Hedi Mair kennt das, sie hält selbst Vorlesestunden ab und dann sitzen bei ihr Senioren mit Demenz oder mit schlechtem Gehör. Das sei kein Problem, „viele würden, obwohl sie den Text nicht verstehen, schon den Klang einer Stimme genießen“. Ihre Tipps für das Vorlesen mit Senioren: Es sollte kein Monolog sein, Zuhören ohne Unterbrechung ist nur etwa 15 Minuten lang möglich und lieber lässt man die Älteren etwas aus ihrem Leben zwischendurch erzählen. Zwischen Vorlesen und Erzählen wechseln, das macht einzelne Passagen lebendiger. Längere und eindrucksvolle Sätze aus Geschichten kann man wiederholen. „Ich baue auch Melodien und Lieder ein“, sagt Mair. Der Kreativität sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt.

Kurz zurück zur Raupe Nimmersatt: Ihr Schöpfer, Eric Carle, hat in seinem Leben viel gelesen und noch mehr aus seinen Büchern vorgelesen. Er hat mittlerweile das 89. Lebensjahr erreicht, er reist immer noch um die Welt und schickte vor einigen Wochen über seinen Twitter-Account Grüße aus Japan. Bücher halten den Geist eben fit, egal, ob man selbst liest oder einem vorgelesen wird – und das ist kein Märchen. (Matthias Christler)