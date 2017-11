Von Peter Spadinger

Scharnitz – Wenn es alle paar Tage herrunterschneit, ist es oft gar nicht so einfach, ein passendes Wanderziel zu finden, bei dem man nicht allzu weit in die Höhe kommt, aber trotzdem ein bisschen Berg-Feeling genießen möchte. Wir sind in Scharnitz fündig geworden, wo wir eine großartige Rundwanderung vorstellen möchten, die alles zu bieten hat, was man sich für eine zünftige Herbstwanderung vorstellt.

So kommt man hin: Nach Scharnitz, wo man im Ortszentrum rechts abbiegt (Hinweistafel Karwendeltäler) und weiter bis zum Parkplatz Nr. 2 (Län), wo unsere Tour startet. Die Parkgebühr von sechs Euro pro Tag kann man bar oder mit Karte bezahlen, und man bekommt dafür auch zwei Euro in diversen Betrieben in Scharnitz gutgeschrieben.

Wir folgen der Beschilderung Teufelslochklamm/Tafelesteig und treffen bald auf einen Forstweg, dem wir durch die Wälder ansteigend folgen. Am Ende des Forstwegs beginnt der Tafelesteig, ein schmaler Waldsteig, der nun im Herbst unter einer dicken Laubschicht zum Teil schwer auszumachen ist. Zum Glück gibt es immer wieder rot-weiße Markierungen an den Bäumen, die bei der Orientierung helfen. Prinzipiell ist der Steig einfach zu bewältigen, ein kurzes Stück ist allerdings dabei, wo das Gelände sehr steil in den oberen Teil der Teufelslochklamm abfällt.

Hier sollte man, vor allem, wenn man mit Kindern unterwegs ist, Vorsicht walten lassen. Kurz nach dieser „Schlüsselstelle“ führt der Steig an eine Kreuzung mehrerer Forstwege, die nicht in allen Karten eingezeichnet ist. Man geht an dieser geradeaus weiter (eine rot-weiß-rote Markierung mit Pfeil bestätigt die Richtung) und verliert nun in Folge ein paar Höhenmeter. Nach etwa 300 Metern erreicht man einen Steig, der einen aber sehr rasch wieder an Höhe gewinnen lässt. Hat man den höchsten Punkt erreicht, geht es auf angenehmen Wegen schräg hinunter zur Oberbrunnalm, die derzeit schon geschlossen hat.

Entlang der gesamten Runde sieht man auffallend viele abgestorbene Bäume, die teils noch stehen, teils kreuz und quer am Boden liegen. „Ein großer Anteil an Totholz ist die Grundlage dafür, dass verschiedene Spechte, aber auch Eulen stabile Populationen aufbauen können“, weiß Hermann Sonntag, Geschäftsführer des Naturparks Karwendel. Vor allem für die Nahrungssuche, aber auch als Brutplätze würden abgestorbene Bäume eine große Rolle spielen. „Wir können den Grundstückseigentümern zwar nicht vorschreiben, wie sie ihre Wälder bewirtschaften, versuchen aber gezielt darauf aufmerksam zu machen.“ Weitere Infos zum Naturpark Karwendel: www.karwendel.org

Mit fantastischem Ausblick auf die Hohe Munde und das benachbarte Gaistal wandern wir von der Alm weiter Richtung Nordwesten unterhalb des Zäundlkopfs und treffen dann auf einen Wegweiser mit der Aufschrift „Schöne Aussicht“. Diesem folgen wir und gelangen nach ein paar Minuten zu einem Aussichtspunkt, wo zwar kein Gipfelkreuz, dafür aber eine Bank, ein Tisch sowie eine wirklich schöne Aussicht zu einer längeren Pause einladen.

Das Panorama ist gewaltig: Im Norden sieht man nach Mittenwald sowie weit nach Deutschland hinein. Nach Osten ist der Blick frei in die Karwendeltäler und man sieht auch sehr gut auf die Innsbrucker Nordkette, nur eben nicht von der gewohnten Seite aus dem Inntal, sondern der Rückseite.

Der Weiterweg hinunter nach Scharnitz gestaltet sich recht kurzweilig. Ein schöner Waldsteig führt uns durch die farbenprächtigen urigen Wälder hinab, nach einem Stück auf Forstwegen tauchen wir zum Abschluss noch einmal in die dichten Wälder ein und folgen einem schmalen Steig am Rand der Bärenklamm, einer kleinen, aber tief eingeschnittenen Schlucht, an deren oberem Ende unser Weg vorbeiführt. Ein paar Minuten später ist man wieder zurück beim Ausgangspunkt der Tour in Scharnitz. Fazit: Wer Einsamkeit und Wildnis sucht, der wird – sofern auch das Wetter halbwegs mitspielt – hier im vorderen Karwendel voll und ganz auf seine Kosten kommen.