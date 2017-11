Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Die Weihnachtsbeleuchtung hängt bereits vielerorts. Die Berggipfel tragen ein weißes Häubchen, die Nachmittagsstunden sind dunkel und die Temperaturen lassen Punsch und Glühwein verlockend erscheinen. Vor dem Goldenen Dachl werden noch die letzten Holzstände aufgebaut und verkabelt: Emsiges Treiben statt andächtiger Stimmung. Und man spürt deutlich: Bald wandern auf den Adventmärkten der erste Glühwein und die ersten Kiachl über den Tresen.

Den Auftakt macht am kommenden Mittwoch die Landeshauptstadt Innsbruck: Am 15.11. öffnen die Christkindlmärkte in der Altstadt und am Marktplatz ihre Pforten. Insgesamt sechs Märkte mit 200 Ständen, von Wilten bis auf die Hungerburg, bietet die Bergweihnacht Innsbruck. „Jeder Markt hat sein eigenes Thema, von Familie am Marktplatz über den traditionellen Christkindlmarkt in der Altstadt bis zum Modernen in der Maria-Theresien-Straße“, sagt Robert Neuner von Bergweihnacht Innsbruck.

Acht Orte sind unter dem Namen „Advent in Tirol“ zusammengeschlossen, dazu zählen neben Innsbruck auch Hall, die Region Achensee, Rattenberg, St. Johann, Kitzbühel, Kufstein und Lienz. Wie viel diese acht Adventmärkte Tirol bringen, hat Georg Gumpinger (Gut & Co) in einer Studie untersucht.

Demzufolge erzielen sie eine Wertschöpfung von 90 Millionen Euro, und das nicht nur auf dem Markt selbst. „Einfach gesagt: Für jeden Euro, der auf dem Markt ausgegeben wird, landen zwei Euro in der Region“, sagt Gumpinger. Es profitieren also auch umliegende Gastronomen und Geschäfte. Der zusätzliche Tourismus ist dabei noch gar nicht eingerechnet. Dazu kommen noch die zahlreichen weiteren Adventmärkte in ganz Tirol, von Reutte bis in die Wildschönau, von Leutasch bis Lienz.

Brauchtum und Handwerk, wie etwa die Krippe von Schnitzer Klaus Astner in Pertisau, mischt sich mit Neuem: Der Kitzbüheler Weihnachtsmarkt übersiedelte letztes Jahr von der Hinterstadt in die Innenstadt. „Die Standlbesitzer waren positiv überrascht, wie gut der Markt letztes Jahr angenommen wurde“, erzählt Nicole Aschaber vom Weihnachtsmarkt Kitzbühel. In den nächsten Jahren will man Stück für Stück weiter an der „Weihnachtsstadt Kitzbühel“ arbeiten.

Ganz ursprünglich geht es auch dieses Jahr wieder in Rattenberg zu. „Mit der schönen Kulisse, die perfekt zur Adventstimmung passt, brauchen wir keine Stände. Dafür bleiben die Geschäfte offen“, sagt Sabine Geier (Tourismusverband Alpbachtal Seenland) über den Rattenberger Advent. Doch auch in der kleinen, traditionellen Stadt gibt es etwas Neues: „Statt einer Hauptbühne können die Besucher diesmal an sechs romantischen Nebenschauplätzen in Stimmung kommen.“

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr ist die Frage nach der Sicherheit eine zentrale. „Sicherheit spielt für uns alle eine Rolle. Wir haben klare Sicherheitskonzepte“, sagt Neuner. Das betrifft sowohl die Alarmkette als auch spezielle Maßnahmen bei der Absicherung, die gestern noch nicht bekannt waren. „Wir werden aber auch damit leben müssen“, betont Neuner. Dem Spaß am ersten Glühwein soll das aber keinen Abbruch tun. Nach drei Rekordjahren erwartet man auch dieses Jahr auf Tirols Christkindlmärkten wieder viele Besucher.