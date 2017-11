Von Miriam Hotter

Im Garten kauen ein paar Hasen genüsslich auf saftigen Grashalmen herum. Im Hintergrund erheben sich majestätisch die Berge des Inntales. Die untergehende Sonne taucht die Natur in ein goldenes Licht. Bernd Weinmayer hat hier den Himmel auf Erden. Als er die Tür zu seiner Werkstatt öffnet, betritt er jedoch eine höllische Parallelwelt: Gläserne Totenschädel lachen aus Vitrinen, ein Poster von einem Vampirskelett klebt an der Wand, Glassplitter liegen auf dem Boden und spitze Messer auf der Werkbank. Als der 46-Jährige dann einen Gasbrenner anschmeißt und kleine Flammen vor seinem Gesicht züngeln, fehlt nur noch Death-Metal-Musik, die das Szenario noch bedrohlicher wirken ließe. Doch im Radio läuft Chill-Out-Musik.

Die Welt von Glasbläser Bernd Weinmayer ist voller Gegensätze. In seiner Heimat Mariastein, mit zirka 350 Einwohnern die kleinste Gemeinde im Bezirk Kuf­stein, lebt er mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern ein bescheidenes Leben. In seinem Atelier fertigt Weinmayer hingegen Glasskulpturen im Wert von hunderttausend Euro an. Die Kunstwerke sind deshalb so wertvoll, da sie mit Edelgasen versehen wurden. „Genauer gesagt mit Plasma“, erklärt Weinmayer. Also ionisiertes Gas, bei dem die Atome in positive Ionen und negative Elektronen zerfallen – und zwar entweder durch hohe Temperaturen oder durch eine hohe elektrische Spannung mit hoher Frequenz. „Dadurch entstehen die unterschiedlichsten Farben und Lichteffekte“, sagt Weinmayer und betritt eine dunkle Kammer in seinem Atelier. Irgendwo drückt er einen Schalter. Knips. Doch der Raum bleibt schwarz – bis auf ein blau-leuchtendes Etwas in der Ecke.

Die Mischung macht’s

„Das ist eine Schale, die Argon und Jod enthält“, löst Weinmayer auf. Die Mischung aus dem Edelgas Argon und Jod ergibt die Leuchtfarbe Blau. „Man verwendet nur ungefähr sieben Edelgase bei der Plasma-Technik.“ Hauptsächlich kommt Neon zum Einsatz, das einen rötlichen Farbton erzeugt. Xenon leuchtet hingegen violett, Krypton weiß und Stickstoff grün. „Mit diesen Gasen kann man unzählig viele Farben und Lichteffekte erzeugen, je nach Fülldruck. Das ist immer wieder sehr spannend“, sagt der Künstler. Vereinzelte bilden sich Lachfältchen unter seinen kleinen, blauen Augen.

Bevor die Glasskulpturen jedoch mit Edelgasen befüllt werden können, muss ein Vakuum erzeugt, also Luft abgesaugt werden. Zusätzlich ist Elektrizität nötig. Deshalb schmelzt der Glasbläser jeweils an den Enden der Objekte spezielle Elektroden ein, die für die Stromversorgung nötig sind. Die Elektroden, die einem kleinen metallenen Röhrchen gleichen, dienen gleichzeitig zum Auspumpen der Luft sowie zum Befüllen der Edelgase. Diese bezieht Weinmayer von einem Lieferanten aus der Schweiz. Ein Liter Neon kostet 30 Euro. Kostspieliger wird die Arbeit mit Xenon. „Da kostet ein Liter 300 Euro.“ Diese Menge füllt Weinmayer in eine einzige Schale. „Manchmal auch zwei oder drei Liter, das hängt davon ab, welchen Lichteffekt man sich wünscht.“ Denn die Edelgase sorgen nicht nur für die Leuchtfarbe, sondern auch für facettenreiche Effekte wie künstliche Blitze.

Arbeit, die belohnt wird

Investitionen und die jahrelange Forschung an der Plasma-Technik haben sich inzwischen bezahlt gemacht: Weinmayer und sein Freund Gerhard Hochmuth gehören zu jenen Preisträgern, die im Rahmen der „New Glass Review 38“ ausgezeichnet wurden. Der Wettbewerb wird jährlich vom rennomierten Corning Museum of Glass in New York ausgeschrieben. Die Auszeichnung erhielten die beiden für eine Lampe mit dem Namen „Pangea Plasma Planet“, einer zehn Kilo schweren Kugel aus doppelschichtigem Glas, die aus mehreren hundert Scherbenteilen zusammengeflickt wurde.

Das Zusammenfügen von Einzelteilen ist für Weinmayer täglich Brot. Die Werke in seinem Atelier entstanden allesamt aus mehreren Glasstücken und zeugen von seinem Faible für Martialisches – darunter Totenköpfe und Wasserpfeifen mit integrierten Skeletten.

Etwas völlig anderes sind die Figuren, die Weinmayer aktuell für den Künstler Martin Walde anfertigen soll. Der gebürtige Innsbrucker beschäftigt sich intensiv mit den Urzeittierchen Hallucigenia. Weinmayer soll deshalb zwei überdimensionale Glas-Exemplare dieser wurmartigen Wesen mit leuchtenden Edelgasen herstellen, die im März auf der Biennale in Sidney präsentiert werden sollen.

Eines dieser Tierchen schlummert gerade in einem Kühlofen, um die Temperatur auf 560 Grad zu reduzieren. Davor wurde es über einer 2000 Grad heißen Gas-Sauerstoff-Flamme in Form gebracht.

Nun, sechs Stunden später, muss es erneut erhitzt werden. Der Glasbrenner ist bereits an. Weinmayer schnappt sich eine silberne Jacke und eine dunkle Sonnenbrille. Er sieht aus wie ein Popstar, bereit, die Bühne in seiner Werkstatt zu rocken. Er öffnet den schweren Deckel des Ofens, nimmt das gläserne Tierchen heraus und hält es über die Flamme. Wie ein Saxophonist bläst er nach dem Erhitzen Luft durch eine Öffnung, wobei sich die Masse leicht ausdehnt. Ein Spiel, das sich mehrfach wiederholt – die Hingabe für diese Arbeit ist bei jedem Male spürbar.

Genau diese Leidenschaft beflügelt Weinmayers Erfindergeist immer wieder aufs Neue. Er ist ein Tüftler, ein ewig Suchender. Nach spannenden Herausforderungen, außergewöhnlichen Ideen und neuartigen Werken.

Bier leuchtend in Szene gesetzt

Sein neuester Clou ist eine gläserne Bierzapfanlage. Stolz steht sie mitten im Raum, wie ein Zinnsoldat, der das Atelier verteidigt. „Sie ist etwas ganz Besonderes“, sagt Weinmayer und schaut stolz auf seine Erfindung. Ihm zufolge gab es davor noch keine Bierzapfanlage dieser Art. Sie aus der Taufe zu heben, hatte zwei Gründe. „Erstens: Hygiene“, sagt der Künstler. Das hitze- und säurebeständige Borosilikatglas minimiere nämlich das Keimproblem von herkömmlichen Zapfanlagen. Die Kühlkette ist von der Bierfasskühlung bis unmittelbar vor dem Zapfhahn geschlossen. „Zweitens: Präsentation.“ Mittels LED-Licht wird das Bier in Szene gesetzt. „Bier ist ein hervorragender Lichtleiter. Durch das Licht leuchtet das Bier in einem warmen bernsteinfarbenen Ton“, sagt Weinmayer und betont, dass jede Biersorte in einem anderen Farbton leuchtet.

4000 Euro würde die gläserne Zapfanlage kosten. Ein Zapftechniker führt Kunden in die Materie ein. Darauf besteht Weinmayer. Halbe Sachen macht er nicht. Denn er brennt – für kreative Kunst ohne Regeln genauso wie fürs Präzise. Zwei Dinge, die wie ein Gegensatz erscheinen mögen. In Weinmayers Leben schließen sich Gegensätze aber nicht aus. Sie ziehen einander an.