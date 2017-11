Reith b. K. – Auch wenn es bis zum Anpfiff des Cordial Cup 2018 noch knapp sechs Monate sind, die Vorbereitungen für die nächste Auflage eines der größten Jugendfußball-Turniere Europas sind in vollem Gange. Die ersten Qualifikationsmatches wurden bereits gespielt, ab März nächsten Jahres geht es in die heiße Phase der Vorausscheidung.

Insgesamt entscheiden 34 Turniere in sieben Ländern darüber, wer vom 18. bis 21. Mai 2018 in den Kitzbüheler Alpen und am Wilden Kaiser auf dem Rasen stehen darf.

Darüber – aber nicht nur – tauschten sich kürzlich die Mitveranstalter der Cordial-Cup-Qualifikationsturniere aus. Das Cordial-Cup-Organisationsteam rund um Cheforganisator Hans Grübler lud zum traditionellen Zusammentreffen in das Cordial Hotel in Reith.

Neben einem Gedankenaustausch und informativen Gesprächen rund um den Stand der Dinge zum Cordial Cup 2018 stand für die Teilnehmer auch ein Besuch der Final-Austragungsstätte FC Ager Söll auf dem Programm. Dabei informierte Gabriel Eder vom Tourismusverband Wilder Kaiser/Söll über den Status quo des Sportklubs und den Planungsstand in Bezug auf die Organisation der Finalspiele. Anschließend bot sich beim gemütlichen Zusammensein im Hotel Berghof in Söll die Gelegenheit, in kleinem Rahmen zu diskutieren.

Der Cordial Cup findet im kommenden Jahr bereits zum 21. Mal statt. Als eines der bestbesetzten Fußball-Nachwuchsturniere Europas lotst das Turnier alljährlich namhafte Clubs wie Borussia Dortmund, FC Barcelona, FC Chelsea oder Red Bull Salzburg in den Raum Kitzbüheler Alpen und Wilder Kaiser. Auch die Touristiker jubeln alle Jahre wieder über den fußballerischen Saisonstart in den Sommer.

Rund 3000 Kinder und Jugendliche bevölkern an diesem Wochenende die Rasen und Hotels der Region. Dass darunter alljährlich hoffnungsvolle Talente sind, beweisen große Namen wie David Alaba, Thomas Mülle­r oder Sami Khedira. Auch sie standen bereits in jungen Jahren beim Cordial Cup auf dem Feld. (TT)