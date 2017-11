Von Andrea Wieser

Wer kennt die einflussreichsten Lieder des 20. Jahrhunderts? Auch Wolfgang Kos (68) – der langjährige Ö3-Musikexperte, Historiker und Museumskurator – will das nicht von sich behaupten. Aber er hat es probiert. Er hat sich auf das eigentlich Unmögliche eingelassen und ein Buch über die relevantesten „99 Songs“ (Brandstätter Verlag/2017) des 20. Jahrhunderts geschrieben. Ein mutiges Unterfangen. Und ein rein subjektives, wie Kos sagt.

Singen für Freiheit und Frieden

Der Blick ins Buch ist eine Zeitreise zu den revolutionärsten Momenten der westlichen Welt zwischen 1900 und 2000, die alle ihren Song haben. „We shall overcome“, interpretiert von Pete Seeger 1962 und ein Jahr später von Joan Baez, ist die berühmte Durchhaltehymne für gleich zwei Umbrüche in der US-Geschichte. Zuerst sangen ihn 1945 die streikenden Tabakarbeiterinnen in South Carolina.

In den 60ern wurde das Lied zur Hymne der Bürgerrechtsbewegung. Aber auch in der südafrikanischen Anti-Apartheid-Bewegung wurde der Song mit den Zeilen „Oh deep in my heart I do believe, we shall overcome someday“ zum Kampflied, ebenso wie 1968 am Prager Wenzelsplatz.

Für Wolfgang Kos, den Insider, der 1968 die legendäre Ö3-Sendung „Musicbox“ mit aufbaute, ist es eine der bekannteren Geschichten. Erstaunt haben ihn bei der Recherche ganz andere Stücke. „Dass die Operette so einen schlechten Ruf hat, ist eigentlich schade, das war zu Beginn eine Riesen-Gaudi“, meint Kos. Und eigentlich gesungene Gesellschaftskritik, mit der man sich über die strikten, verlogenen Moralvorstellungen lustig machte.

Hunderte Male angehört

Auch erstaunt hat den Musik-Experten das Lied „Edelweiß“ aus dem amerikanischen Musical-Film „Sound of Music“. In den USA ein tragischer Evergreen über die Flucht einer österreichischen Familie vor den Nazis, bei uns eine kaum bekannte Nummer.

Insofern ist das Buch nicht nur ein Schwelgen in alten Melodien von Elvis bis Nirvana, sondern auch musikalische Geschichtsstunde. Kos selbst hat sich übrigens auch auf der Bühne versucht. Mit seiner Band Leider keine Millionäre machte er in den 80ern Avantgarde-­Musik. Platz in der Liste der „99 Songs“ fand er aufgrund des mangelnden Erfolgs damit nicht, wie er selbst lachend eingesteht.

Eine Platte, von der man das nicht behaupten kann, ist Kos’ ers­tes Album, das er sich als junger Fan in den 60ern kaufte. Es war „Revolver“ von den Beatles, auf der sich Songs wie „Yellow Submarine“ finden: „Ich habe das Album Hunderte Male angehört. Es ist ein Meis­terwerk.“