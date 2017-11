Innsbruck – Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) startet Ende November mit einer Vortragsreihe unter dem Titel „Lawinen Update“. Wintersportlern soll ein guter Einstieg in die kommende Tourensaison ermöglicht werden, indem sie ihr Lawinenwissen auf den neuesten Stand bringen, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Daran beteiligt sind 21 Alpenvereinssektionen.

Die Vortrags-Tour startet am 28. Jänner in Kirchbichl in Tirol und endet am 26. Jänner in Judenburg in der Steiermark. Darüber hinaus stehen fünf weitere Vorträge in Tirol, drei in der Steiermark, je drei in Oberösterreich und Salzburg, zwei in Vorarlberg sowie jeweils einer in Wien, Niederösterreich und Kärnten am Programm.

Herzlich willkommen seien Tourengeher, Freerider, Schneeschuhwanderer und andere begeisterte Wintersportler. Bei den Vorträgen stehen die Themen „Prävention“ und „Notfall“ – also das aktuellste Wissen aus der Praxis zu Unfallvermeidung und Rettungstechnik im alpinen Gelände – im Zentrum. Zudem soll mit der Analyse ausgewählter Lawinenereignisse aus dem letzten Winter der Blick für Gefahrenmuster geschärft und die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen verinnerlicht werden. (APA)