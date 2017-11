Von Claudia Funder

Lienz – Spektakuläre Verfolgungsjagden und Nervenkitzel pur sind Programm, wenn am 20. Jänner die 7. Auflage des Downhill Bike Race „Ride Hard on Snow“ über die Bühne gehen wird. Die Athleten lassen sich auf ein verwegenes Unterfangen ein, ist doch die FIS-Weltcup-Piste am Lienzer Hochstein auf mit Spikes bestückten Bikes im Wettkampfmodus zu meistern. Der temporeiche Ritt führt wieder über Wellen, Steilkurven und Schanzen. „Der Streckenverlauf wird leicht abgeändert, damit das Rennen spannend bleibt“, verrät René Unterwurzacher, Obmann des veranstaltenden Vereins „RIDE Free – Downhill & Free­ride Osttirol“, im Gespräch mit der TT. Top-Sportler werden erwartet. Mit dabei sein wird als Lokalmatador wieder Staatsmeister und Trialtalent Fabio Wibme­r. An den Start gehen auch sein Cousin Gabriel Wibmer und möglicherweise erneut Markus Pekoll, der als bester Österreicher seine Karriere beendet hat. „Das Teilnehmerfeld ist auf 100 Teilnehmer begrenzt“, erklärt Unterwurzacher. „Es gibt bereits Anmeldungen aus Österreich, Deutschland, Slowenien und der Schweiz.“ Die Frist läuft noch bis Jahresende.

Wer kann teilnehmen? Jeder, der genug „Mumm“ in den Knochen hat – natürlich auch Frauen. Beim letzten Event wagten es drei Athletinnen. „Wir wünschen uns, dass noch mehr Frauen teilnehmen“, betont der Obmann.

Als Side-Event wartet zum zweiten Mal der „Special Trick Contest“ im Zielgelände, bei dem Fahrer ihre Trickkünste präsentieren. Eine Anmeldung ist nötig. Alle, die für das Rennen registriert sind, sind hier automatisch mit dabei.

Der Ablauf: Von 9 bis 11 ist Startnummernvergabe, ab 10 Uhr ist Training. Die Qualifikation erfolgt von 14.30 bis 17.30 Uhr. Die Besten schaffen es ins Finale. Nach dem „Special Trick Contest“ (17.30 bis 19 Uhr) geht es in direkte Duelle im K.-o.-Modus. Wer wird am Ende die entscheidende Nasenlänge vorausliegen?

Eine kleine Siegerehrung gibt es diesmal vor Ort, betont Unterwurzacher. Hauptsiegerehrung und Aftershowparty steigen im Volkshaus.

Infos zum Downhill-Race sind unter www.ride-free.at abrufbar. Hier ist auch das Anmeldeformular zu finden.