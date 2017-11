St. Leonhard – Die leichte Kogelroute für die Einsteiger, die Fernerroute für die Fortgeschrittenen oder doch die Cappuccinoroute, die vom Schwierigkeitsgrad her eher wie ein starker Espresso daherkommt – also schwarz. Der Pitztaler Gletscher und der TVB Pitztal haben vor wenigen Tagen den ersten Skitourenpark Tirols eröffnet, der für alle – vom Anfänger bis hin zum Athleten – etwas zu bieten hat. Die drei permanenten Aufstiegsstrecken stehen in der Zeit von September bis Mai zur Verfügung. „Die Voraussetzungen am Pitztaler Gletscher sind ideal, da sich die Touren in einem gesicherten Raum befinden. Wir Athleten finden so ideale Trainingsbedingungen schon frühzeitig in der Saison vor“, betonte Johanna Erhart. Die Spitzensportlerinnen eröffnete den Dynafit-Skitourenpark gemeinsam mit ihrer Kollegin Veronika Mayerhofer. Die Anlage soll aber eben nicht nur Skitouren-Athleten als Vorbereitungsareal dienen, auch Anfänger will man damit ansprechen. Durch das neue Angebot lassen sich am Pitztaler Gletscher auch Skifahren und Skitouren kombinieren, erklärt Marketingleiter Bernhard Füruter. Im kommenden Jahr wird überdies erstmals ein Skitouren-Event am Pitztaler Gletscher stattfinden. (TT)