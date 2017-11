Das ist ein Aff’. Muss der jedes Mal den Halt verlieren und stürzen? Ja, das ist der Job von „Sturzi“, wie er liebevoll vom Alpenverein getauft wurde. Nomen est omen. Noch am Boden hängt sich Mia ans Seil ihres heutigen Kletterpartners und legt für ein gemeinsames Foto die Hand um seine flauschige Schulter. Gleich wird sie ihm das „Leben retten“, zumindest verhindern, dass er trotz eines Sturzes nicht hart am Boden aufprallt. Um das geht es bei den Workshops „Sicher Klettern“. Am vergangenen Wochenende durften an drei Tagen die Teilnehmer im Innsbrucker Kletterzentrum mit „Sturzi“, den die Mitarbeiter des Alpenvereins entwickelt haben, üben und ihre Sicherungstechnik unter den kritischen Blicken der Profis überprüfen lassen.

Mia zum Beispiel sagt, dass sie noch keine Routine beim Sichern habe. Während der 60 kg schwere Sturz-Test-Dummy von einer Seilwinde nach oben gezogen wird, erklärt ihr Marcelo Romillo aus dem Lehrteam des Alpenvereins, was sie gleich erwarten wird. „Es ist ziemlich real, fast so, als müsstest du einen echten Sturz sichern. Du wirst ziemlich nach vorne zur Wand gezogen“, warnt er Mia und gibt ihr einen der wichtigsten Tipps mit auf den Weg. Reflexartig nach hinten gehen oder steif stehen bleiben, wäre genau das Falsche. Sie solle dynamisch Richtung Wand mitgehen, um dem Kletterer im Ernstfall einen „weichen“ Fall ins Seil zu ermöglichen.

Das Affenfaschingskostüm, das mit Hantelgewichten gefüllt wurde, ist schon abgehärtet. Davon zeugen einige „Wunden“, Risse im Fell, die mit Klebefolie behandelt wurden. Workshop-Leiter Christoph Pirchmoser tätschelt dem Affen auf den Kopf und spricht leise, fast so, damit es niemand hört: „Das ist nicht mehr Sturzi Nummer 1.“ Zu viel macht er bei den 30 bis 35 Tourstopps pro Jahr mit, in denen 16 Teilnehmer jeweils zweimal den Dummy sichern dürfen, und das geht schon seit 2015 so – ergibt in Summe an die 1000 Stürze. 999 Mal ist nix passiert. Nur einmal hat es Boom gemacht. „Da hatten wir einen Bodensturz“, erzählt Pirchmoser. Was einem echten Kletterer passiert wäre, wenn er aus einer Höhe von über zehn Metern am Boden aufgeprallt wäre, kann man sich vorstellen.

Bessere Sicherungsgeräte

„Das war zum Glück eine Simulation und es war auch einmal gut, dass alle Beteiligten sahen, was mit gewissen Sicherungsgeräten passieren kann“, zieht er das Positive aus diesem einen Unfall mit „Sturzi“. Mit „gewissen Sicherungsgeräten“ meint er vor allem die Tuber, die immer noch von Sportkletterern eingesetzt werden, obwohl längst bessere Sys­teme entwickelt wurden.

Einige davon sind mit „Anti-Panik-Funktionen“, wie Romillo es bezeichnet, ausgestattet. Das bedeutet, dass Bedienungsfehler des Sicherungsgeräts aufgrund eines überraschenden Sturzes entschärft werden. Der Alpenverein empfiehlt deshalb, so genannte „Halbautomaten“ (siehe Abbildungen am Rand) beim Sportklettern in Hallen und in Klettergärten im Freien zu verwenden; auf eine Einschulung darf deshalb aber nicht verzichtet werden.

Mia probiert es mit dem „Smart“, eine Sonderform von Halbautomaten, bei der die automatische Blockierwirkung durch die Reibung zwischen Karabiner, Seil und Sicherungsgerät erreicht wird. Inzwischen baumelt „Sturzi“ weit oberhalb ihres Kopfes und wartet darauf, dass Romillo an einem Seil zieht, wodurch sich ein Karabiner löst und die Simulation beginnt. „Bereit?“, fragt er. Sie nickt.

Davor haben Romillo und Pirchmoser die Teilnehmer auf wichtige Punkte hingewiesen. Erstens, das Schuhwerk: also keine Flip-Flops und nicht barfuß sichern. Stabile Crocs, wie Mia sie trägt, sind o. k., ansonsten die Kletterschuhe zum Sichern anziehen. Zweitens, der Abstand zur Wand: Mia steht 1,5 Meter von der Wand entfernt. Ist der Abstand zu groß, kann es passieren, dass zu viel Seil ins System kommt und ein Bodensturz riskiert wird. Drittens, der Gewichtsunterschied: „Sturzi“ wiegt mit Gurt über 60 kg. Romillo sagt, dass der Kletterer 30 Prozent schwerer sein darf als der Sichernde.

Einen weiteren Punkt streicht Pirchmoser noch hervor: die Routine. „Beim ambitionierten Sportklettern gehören im Gegensatz zum alpinen Klettern Stürze auf jeden Fall dazu. Das Problem ist, dass auch in Kursen Sturztrainings nach wie vor vernachlässigt werden. Man sollte es regelmäßig üben, damit weder der Sichernde noch der Kletterer Stress bekommen, wenn es passiert.“ Monika, eine weitere Workshop-Teilnehmerin, weiß, wovon der Experte spricht. Sie erzählt davon, als sie im Sommer ihren Mann im Klettergarten auf der Seegrube sicherte und er sich an einer schwierigen Stelle „ins Seil setzte“, also ein kontrolliertes Hängenlassen zum Rasten. „Das war ein Schock, weil ich noch nie erlebt habe, was dabei für eine Kraft wirkt.“

„Schau, gleich fliegt der Affe“

Für eine andere Teilnehmerin, Katharina sind Stürze ganz normal. Nicht aus eigener Erfahrung, aber ihre Tochter Julia Fiser klettert im österreichischen Nationalteam und bei den Wettkampfsportlern gehört das zum Alltag. Sie selbst klettert noch nicht lange, beim Workshop will sie sich Tipps für den Ernstfall holen.

Genau der, na ja der simulierte, Ernstfall, tritt jetzt bei Mia ein. „Schau, gleich fliegt der Affe“, lenkt ein Mädchen, das in der Nähe sitzt, die Aufmerksamkeit ihrer Freundin auf die Kletterwand. Sie strecken ihre Hälse durch und schauen auf den Affen. Mia konzentriert sich auf ihr Seil, ihr Sicherungsgerät und steht mit einem Bein weiter vorne, zum Absprung bereit. Romillo löst mit einem Ruck an seinem Seil den Karabiner. „Sturzi“ saust Richtung Boden. Weil es aber dauert, bis sich das Seil spannt, kommt die Wirkung mit Verzögerung bei Mia an. Eine Sekunde, erst dann wird sie nach vorne gezogen. Sie springt ab, mit einem Fuß voraus und stützt sich an der Wand ab. Einen Meter hat sie der Sturz von „Sturzi“ in die Luft gehoben. Aber sie landet weich wieder am Boden. Der Affe hängt wie geplant im Seil. Romillo sagt knapp: „Gut gemacht.“ Und Mia ist zufrieden. Sie hat ihren ersten Sturz sicher gesichert.

Später sitzen alle Workshop-Teilnehmer in einer Runde am Boden. Romillo spricht über Sicherungsgeräte, Gurte, Seile und deren Lebensdauer. „Sturzi“ ist das beste Beispiel dafür, dass kein Material ewig hält. Romillo rät, Seil und Gurte nach fünf Jahren, bei perfekter Lagerung etwas später, zu tauschen. Eine Kletter-Anfängerin fragt ihn, wie teuer denn so ein Seil sei. Der Südamerikaner sagt: „So um die 100 Euro“, schätzt er und denkt kurz nach, bevor er meint: „Aber was kostet ein Leben?“ Alle in der Runde nicken, während im Hintergrund „Sturzi“ zum 1001. Mal ins Seil fällt. Genauso wie es an den Wänden der Halle andauernd passiert – nur, dass nicht ein Stoff-Affe, sondern echte Menschen ihr Leben stets in die Hände ihres Kletterpartners legen. (Matthias Christler)