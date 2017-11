Innsbruck — „It's The Most Wonderful Time Of The Year": Die Eröffnung der Christkindlmärkte in Innsbruck läutet sie ein, die schönste Zeit des Jahres. Und was wäre Weihnachten ohne Glühwein, Raclette und Co.?

Die typischen Christkindl-, Weihnachts- oder Adventmärkte in Tirol gibt es erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zuvor gab es zwar auch Märkte in der Vorweihnachtszeit, allerdings jeweils nur wenige Tage: Am 4./5. und 6. Dezember zum Beispiel den Nikolausmarkt, der von 1657 bis 1861 am Stadtplatz in der Herzog-Friedrich-Straße stationiert war, ab 1926 in der Maria-Theresien-Straße, danach in der Wilhelm-Greil-Straße und zuletzt am Marktplatz.

Der Thomasmarkt rund um den 21. Dezember war ebenfalls seit dem 17. Jahrhundert bekannt, wurde im 20. Jahrhundert jedoch von den Christkindlmärkten verdrängt. Vorbild hierfür waren München und Nürnberg. Der Christkindlmarkt vor dem Goldenen Dachl fand 1945 das erste Mal statt — von da an aber noch nicht jährlich. Erst 1973 wurde der Innsbrucker Christkindlmarkt fixer Bestandteil des Advents in Tirol. Was sich seit damals alles getan hat, zeigt dieses Video vom Innsbrucker Christkindlmarkt 1973.