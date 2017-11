Ischgl – Was ist mit der Ruh­e vor dem Sturm? – Die gibt es in Ischgl nicht. Gestern Mittwoch – einen Tag vor Saisonstart – ging es mitunter zu wie in einem Taubenschlag.

Am Konzertgelände, wo Schlagerstar Andrea Berg am Samstag ab 18 Uhr ihre Show gibt, traf ein Sattelschlepper mit technischer Ausrüstung ein. Die Bühnentruppe installierte Ton- und Lichtanlage und machte erste Tests. Das Parkplatzstadion wird wegen der großen Ticket-Nachfrage von ursprünglich 13.000 auf 16.000 Plätze erweitert.

Bis vor wenigen Tagen war unklar, ob es auch die vom TVB geplante feurige Premier­e geben wird. „Jetzt liegen die Genehmigungen für ein riesiges Feuerwerk vor“, verriet TVB-Geschäftsführer Andrea­s Steibl. „Wenn Andrea Berg ihren letzten Song startet, fliegen die ersten Raketen in die Luft.“ Es ist, so Steibl, das erste Mal, „dass wir beim Opening auch eine pyrotechnische Show haben. Ich glaube, es wird auch für die Einheimischen ein einzigartiges Erlebnis.“ Das Kartenkontingent ist beinahe erschöpft, Resttickets können unter www.ischgl.com reserviert werden. Heute Donnerstag ist übrigens der erste Skitag in Ischgl. 36 Lifte und 159 Pistenkilometer stehen zur Verfügung. (hwe)