Man kennt Hansjörg Aue­r als Alpinisten, als Autor aber bislang noch nicht. Wie kam es zu diesem Buch, das Sie — außer einem Vorwort von Reinhold Messner — allein geschrieben haben?

Hansjörg Auer: Schreiben liegt mir schon lang am Herzen. Ich schreibe viel und gerne, früher auf den Expeditionen habe ich immer mehr geschrieben als gelesen. Einzelne Auszüge aus meinen Tourenaufzeichnungen, die in das Buch eingewoben sind, sind daher bereits an die zehn Jahre alt. Insgesamt bin ich drei Jahre an meinem ersten Buch gesessen, die fünfte Version habe ich dann dem Verlag geschickt.

Genau vor zehn Jahren sind Sie mit der Free-Solo-Durchsteigung der Route „Weg durch den Fisch" an der Marmolata-Südwand in den Dolomiten einem großen Publikum bekannt geworden. Dem Erfolg folgte jedoch der Tiefschlag: In Ihrem Buch erzählen Sie u. a. davon, dass Sie magersüchtig und depressiv waren. Wie schwer ist Ihnen diese Offenheit gefallen?

Auer: Für mich hat immer gegolten, da, wo Hansjörg Auer draufsteht, ist auch Hansjörg Auer drinnen. Oder anders gesagt: Ich will immer authentisch sein, meinen Grundsätzen treu bleiben und mich für niemanden verbiegen. Das bedeutet aber auch, dass ich wirklich erzähle, wie es mir in den vergangenen zehn Jahren gegangen ist — und dazu gehören u. a. die Essstörung und die depressive Verstimmung. Aber natürlich war das Outing nicht leicht. Wahrscheinlich war es auch nur möglich, weil es schon Jahre zurückliegt.

Eine Zahl schockiert: Sie schreiben, dass Sie bei einer Körpergröße von 182 Zentimetern nur noch 56 Kilo wogen. Führte der Wunsch, beim Klettern Bestleistungen zu erbringen, in die Magersucht?

Auer: Vielleicht, aber es gab wohl mehrere Gründe. Ein Grund war, dass ich nach der Route „Weg durch den Fisch" auf einmal einem großen Publikum bekannt war. Man sprach von einem „alpinen Meilenstein". Ich konnte damit nicht umgehen und ich sah für mich nur einen Ausweg, nämlich das zu tun, was ich kann, und das war Free-Solo-Klettern. Das habe ich dann noch verstärkt. Ich habe mir Druck gemacht, wollte wieder Neues leisten. Und natürlich hat mir die Anerkennung gefallen, vielleicht, weil ich als Kind zu wenig davon bekommen habe. Wenn man so schwierige Routen free solo klettert, hat man aber auch das Gefühl hat, alles kontrollieren zu können und zu müssen. Ich bin immer weiter weggerutscht und habe nicht gemerkt, dass ich eigentlich Hilfe bräuchte.

Im Buch schreiben Sie, dass Sie als Kind von einem Schulkameraden immer einen Schokoriegel bekommen haben, weil Sie ihn auf dem Fahrrad heimgebracht haben. Zehn Jahre später konnten Sie keinen Schoko­riegel mehr essen, weil dieser zu viele Kalorien hatte. Können Sie heute einen Riegel wieder genießen?

Auer: Ja, schon lange. Ich habe es ohne Experten-Unterstützung geschafft, die Magersucht und die depressiven Verstimmungen zu überwinden. Geholfen haben mir Freunde und einer meiner Brüder. Aber es hat lange gebraucht, bis ich das Problem erkannt habe.

Mit der Route „Weg durch den Fisch" wurden Sie mit einem Schlag bekannt. Immerhin sind Sie 1200 Meter in einem Schwierigkeitsgrad bis 9- allein und ohne Seil geklettert, und das ist nur bekannt geworden, weil Sie andere Kletterer fotografiert und das veröffentlicht haben. Wie sehen Sie „den Fisch" heute?

Auer: Wenn ich jetzt zurückdenke, fasziniert mich vor allem nicht die Tatsache, dass ich das ohne Seil gemacht habe, sondern mein frecher Zugang. Ich bin erst am Vortag zur Marmolata gefahren, hab' mir die Route fünf Stunden lang angeschaut und bin sie am nächsten Tag geklettert.

In Ihrem Buch geht es auch um den Tod Ihres Freundes Gerhard Fiegl, der vor zwei Jahren bei einer gemeinsamen Expedition in der Nilgiri-Südwand in Nepal tödlich abgestürzt ist. Wie schwer sind Ihnen diese Zeilen gefallen?

Auer: Daheim im Ötztal steht diese Tragödie natürlich immer im Raum. Jeder, der Gery gekannt hat, leidet unter dem Verlust. Ich versuche, das Ganze zu verarbeiten, indem ich über ihn rede, in meinen Vorträgen auch Bilder oder Filmausschnitte von ihm zeige. Ich denke an die schönen Momente mit ihm zurück, um nicht zu vergessen.

Sie waren ein Getriebener, schreiben Sie in Ihrem Buch. Die Berge und Ihre Ziele waren Ihnen das Wichtigste. Wie sieht es heute aus, können Sie das Ganze entspannter angehen?

Auer: Ja, Bergsteigen ist zwar nach wie vor die Leidenschaft meines Lebens. Aber ich kann es mehr genießen. Wenn man jung ist, glaubt man, man muss immer noch mehr erreichen, immer noch schwierigere Routen klettern. Jetzt sind andere Dinge wichtiger geworden — und zwar die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und ich habe gelernt, dass es nichts bringt, einzelne Abenteuer, Erlebnisse und Leistungen zu vergleichen. Jedes Ereignis steht für sich. Ich brauche den „Weg durch den Fisch" daher nicht zu toppen.

Das Interview führte Irene Rapp