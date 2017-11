Von Markus Schramek

Innsbruck – Was zeigt der Blick auf unsere hochverehrten Berg’? Klare Anzeichen von Winter! Und was macht der gelernte Tiroler, wenn der Schnee von den Gipfeln herunterlacht? Genau: Er greift sich seine Wintersportartikel, setzt sich ins Auto und fährt bergwärts. Lifteln ist vielerorts schon möglich. Und wo die Aufstiegshilfen noch pausieren, ziehen Scharen von Tourengehern ihre Spuren.

Wintersport ist allerdings eine Materialschlacht. Ski, Schuhe, Helm, Rucksack und der Rest des Outfits für mehrere Personen sind vom Wohn- zum Sportort und retour zu transportieren.

Eine geballte Ladung von Gegenständen also. Doch diese im Wageninneren zu sichern – daran hapert es beträchtlich. In manch einem Pkw herrscht das Chaos. Eine scharfe Bremsung sollte da besser nicht nötig sein. Sonst würde den Insassen manches Utensil um die Ohren fliegen.

„Grundsätzlich ist der Lenker für die Betriebssicherheit seines Fahrzeugs verantwortlich, auch, was die Ladung betrifft“, erklärt Steffan Kerb­l, Leiter der technischen Versuchsabteilung beim ÖAMTC.

Für sperriges Sportgerät wäre logischerweise ein Dachträger oder eine Dachbox der ideale Platz. Doch längst nicht jeder Pkw-Lenker verfügt über einen solchen Aufbau bzw. verwendet ihn auch. Motto: Kombis sind ja so lang, was da alles Platz hat!

„Gut wäre es, wenn die Rückbank nicht umgeklappt wird“, betont Kerbl. Er rät dazu, schwere Gegenstände im Kofferraum „möglichst tief und nahe an der Rückbank“ zu platzieren, am besten quer zur Fahrtrichtung. So können sie sich beim Bremsmanöver nicht zu Geschossen entwickeln. Für die Ski bietet sich im Wageninneren ein spezieller Skisack als Lagerort an. „Aber auch schlecht gesicherte Getränkeflaschen sind sehr gefährlich“, warnt Kerbl.

„Die Ladung festzurren“ ist der nächste Hinweis des Fachmanns. Hoffentlich wird er damit auch gehört. Expander liegen ja in den meisten Kofferräumen herum; und Ösen und Netze zum Festzurren der Ladung sind mittlerweile Standard. Nimmt man sich aber auch die Zeit, seine Habseligkeiten mit Hilfe dieser Vorrichtungen zu fixieren? Diese Frage möge man selbstkritisch beantworten.

Apropos sichere Ladung: Winterzeit ist auch die Zeit des Reifenwechsels. Sommerpneus runter, winterliche „Patschen“ mit tieferem Profil hinauf. Zur Werkstätte befördert wird die Wechselgarnitur meist auch nur spärlich gesichert. Blöd, wenn diese unterwegs ins Rollen kommt – im Inneren des Autos.

Auch hier ist grundsätzlich der Lenker selbst dafür zuständig, dass er niemanden gefährdet, also etwaige weitere Insassen, andere Verkehrsteilnehmer und sich selbst.

Was aber, wenn die Werkstatt die gewechselten Räder ins Auto legt und diese während der Fahrt einen Schaden anrichten: Wer haftet?

Das ist eine knifflige Frage. „Es kommt auf das Angebot des Kfz-Betriebes an“, meint ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authrie­d. „Denn die Werkstätte als Vertragspartner des Autolenkers können hier Sorgfaltspflichten treffen.“

Offenbar herrscht Unsicherheit. ÖAMTC-Techniker Kerbl weiß von Werkstätten, „die gewechselte Reifen nach getaner Arbeit außerhalb des Autos hinlegen“. Sicherheitshalber. So ist der Kunde selbst für den sicheren Heimtransport verantwortlich.

Und die Polizei? Sie hat ein Auge darauf, wie sicher das Innenleben der Pkw ist. „Bei den Kontrollen sehen wir uns schon an, ob die Ladung gesichert ist oder kreuz und quer im Wagen verstreut“, sagt Markus Widmann, der Chef der Tiroler Verkehrspolizei.

Im Gesetz sind Strafen bis zu 5000 Euro vorgesehen. Anzeigen kommen auch vor. Doch Widmann geht es mehr um die Aufklärung. „Wir weisen auf die Gefahren einer mangelhaft gesicherten Ladung hin. Vielen Autofahrern scheint das immer noch nicht bewusst zu sein.“