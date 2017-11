Innsbruck – Am Freitag startet Innsbruck in die neue Eislaufsaison. Die Eröffnungsfeier steigt – stellvertretend für alle vier städtischen Kunsteislaufplätze – vor dem Sillpark. Der neue Eislaufplatz vor dem Einkaufszentrum ergänzt die bestehenden Plätze in Hötting-West und Igls sowie am Baggersee.

Das Eröffnungsfest beginnt am Freitag um 17 Uhr. Zunächst zeigen Akrobaten und Feuerkünstler ihr Können, bevor die Nachwuchsathletinnen des Innsbrucker Eislaufvereins zur Vorführung bitten. Danach können alle Interessierten am Publikumseislauf teilnehmen – der Eintritt ist frei. Auch für Verpflegung ist gesorgt, es gibt Hot Dogs, Gugelhupf, Kiachl und Burger.

Die vier Kunsteislaufplätze haben täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet – nur jener am Baggersee schließt dienstags bis freitags um 17 Uhr (und kann dann für Veranstaltungen gemietet werden).

Übrigens: Im Rahmen von „Bewegt am Eis“ am 4. Februa­r 2018 öffnet die Stadt alle Eislaufplätze kostenlos, auch die Leihausrüstung ist an diesem Tag gratis. (TT)