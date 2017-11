In Ihrem aktuellen Programm „Wild“ suchen Sie Überlebenstaktiken, um in der heutigen Zivilisation zurechtzukommen. Ein Beispiel? Bodenampeln – für Smartphone-User, damit sie während des Tippens nicht hochschauen müssen.

Fällt es Ihnen manchmal schwer, das Lustige im Alltag zu entdecken, wenn Sie eines ihrer Programme schreiben? Der Alltag ist schon Satire. Da muss man nichts überspitzen. Einen Tag nach der Wahl in Deutschland steige ich in Wien ins Auto meines Veranstalters und frage ihn, was er davon hält, dass die AfD 12,6 Prozent bekommen hat. Da meint er: „In Österreich wäre das ein Linksruck.“ Ich bin aber kein Pessimist. Die Welt wird nicht untergehen. Trotz Donald Trump. Außer natürlich, er drückt den roten Knopf. Stellen Sie sich mal Donald Trump – den Mann, dessen Frisur aussieht wie eine Katze am Kopf –, und Kim Jong-un – den Mann mit dem Florian-Silbereisen-Lächeln – im Musikantenstadl vor. Die wären so ein schönes Gesangsduo!

Wann waren Sie zuletzt wild? Gestern auf der Bühne – mit Michael Niavarani in Wien.

Wo liegen die Grenzen des Wild-seins? Wenn man andere verletzt.

Diese Form von Wildheit wenden viele in der Anonymität des Internets an. Werden Sie online angefeindet? Man wird heute für alles angefeindet – egal, was man sagt. Politische Themen sind derzeit enorm aufgeheizt. Wir verhandeln mit Menschen, die Menschenrechte nicht einhalten. Der syrische Präsident Assad wurde lange von uns gestützt. Und jetzt sagen wir: „Oh Gott, er bringt seine Leute um.“ Das hätte jeder billige Jahrmarkt-Glaskugelseher voraussagen können. Ich mache nur Satire, ich schreie niemanden an. Manche waren irritiert, dass ich dazu stehe, dass ich die Grünen wähle. Obwohl ich die Führungs­spitze der deutschen Grünen beide nicht aufgestellt hätte. Ich wähle einen Gedanken. Zu dem stehe ich. Es gibt genug Beispiele, warum das Sinn macht: Der Chef der amerikanischen Umweltbehörde hat etwa kürzlich erklärt, dass er den „Krieg gegen die Kohle“ rückgängig machen will. Wie bitte? Sind die Hunnen im Kohleland einmarschiert? Habe ich da was nicht mitgekriegt? Ich weiß schon, es ist schlimm, wenn Kohlen sterben. Das ist absurd! Deppad!

Sind Ihre Frau und Tochter auch Ziel gemeiner Online-Statements? Auf Facebook gibt es viele dumme Kommetare. Eines war mal: „Lass Deine Tochter vergewaltigen von Deinen Freunden, den Terroristen.“ Was für eine Aussage.

Hilft Ihnen Humor, Abstand zu alldem zu bekommen? Humor hilft immer. Man lacht den Schrecken weg. Im Mittelalter gab es in der katholischen Kirche den Brauch des Osterlachens, wo Pfarrer während der Predigt lus­tige Geschichten erzählt haben. Das war zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert. Anfangs waren die Witze harmlos – sie wurden aber über die Jahre subversiver und die Pfarrer fingen an, über dekadente Bischöfe zu lachen. Also hat der Papst den Brauch verboten und aus allen Schriften gestrichen. Das Wort Osterlachen kennt man heute nicht mehr. Da merkt man, wie viel Angst die Geistlichen vor der Wirkung von Humor hatten.

Sind solche Entwicklungen die Ursache, warum Sie aus der Kirche ausgetreten sind, obwohl Sie eine Klosterschule besucht haben? Dort wurden gleichzeitig Nächs­tenliebe gepredigt und die Schüler geschlagen. Wegen banaler Gründe. Einmal habe ich gefragt: „Wenn der Teufel Weihwasser fürchtet, warum kocht er es dann nicht ab? Dann ist das Geweihte raus.“ Der Gedanke eines Zehnjährigen. Ich wurde gewatscht – wegen Gotteslästerung. Ein anderes Mal – nach einer Watsche – sagte der Pfarrer: „Das tut mir mehr weh als dir.“ Ich habe geantwortet, dass ich das bezweifle – und gleich noch eine gefangen.

Sie haben die Erfahrungen schon damals mit Humor verarbeitet. War das quasi der Grundstein Ihrer heutigen Comedy-Karriere? Ich habe gespürt, dass es mir besser geht, wenn ich etwas humorvoll rauslass’. Der richtige Karrierebeginn hat sich dann allerdings gezogen. Während der ersten zehn Jahre bin ich manchmal vor nur drei Leuten aufgetreten. Ich hab’ mir gedacht: „Du spielst, solang eine Person mehr vor der Bühne steht als auf ihr. Also wenn da zwei Zuseher waren, habe ich das schon als Publikum bezeichnet. Einer allein wär’ ein Gespräch.“

Haben Ihre Eltern Ihren Berufswunsch als Kabarettist damals in Frage gestellt? Nein, weil ich nebenbei studiert habe. Da waren sie schon glücklich. Wobei ich das Studium nur gemacht habe, weil ich meine besten Freunde dort kennen gelernt habe und so regelmäßig Kontakt mit ihnen hatte.

Das Interview führte Judith Sam