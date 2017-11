Liebe „Expats“, das ist ein kleiner Entschuldigungsbrief für euch Fachkräfte, die von Unternehmen in andere Länder geschickt werden. In einer Umfrage habt ihr Österreich in puncto Freundlichkeit auf Platz 64 von 65 Ländern gereiht. Bei den Städten landet nur Paris hinter Wien. Wer länger bleibt (oder bleiben muss), dem geht der grantige Kaffeehaus-Charme oder die manchmal gespielte Hütten-Romantik offenbar auf die Nerven. Nur jeder Vierte gibt an, dass er in Österreich unter Einheimischen leicht Freunde findet. Wir nehmen uns in Zukunft ein Beispiel an Portugal, wo die Arbeiter aus anderen Ländern am freundlichsten empfangen werden. Versprochen.