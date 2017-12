Von Matthias Christler

Innsbruck – Nicht der Weg, das Ziel ist das Ziel. Denn die 42,195 km sind für den Körper qualvoll und der Lauf zwischen Häuserschluchten nicht immer reizvoll. Wer bei den Marathons im kommenden Frühjahr trotzdem starten will, der sollte langsam mit dem Training beginnen. Doch immer weniger tun sich das an, wie eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt.

Thomas Bauer von HDsports.at hat die fünf großen Marathons in Österreich zwischen den Jahren 1997 und 2017 verglichen und dabei herausgefunden, dass die Zahl der Läufer, die ins Ziel kommen, seit vier Jahren abnimmt. „Bislang haben die Veranstalter damit argumentiert, dass dafür mehr beim Halbmarathon mitlaufen, aber auch über diese Distanz geht der Trend nach unten“, sagt Bauer. Geht dem Marathon also die Luft aus? Der große Boom, als etwa beim Wien-Marathon 2001 mehr als 9000 Läufer ins Ziel kamen (heuer waren es nur 6342), ist jedenfalls Geschichte. Die Gründe sind vielfältig und reichen von mangelnder Attraktivität der Strecken, neuen Alternativen wie Trailrunning über gesundheitliche Risiken. Nach der Veröffentlichung der Studie meldeten sich einige Läufer, die meinten, dass man beim Wien-Marathon für das Startgeld (ab 75 Euro) wenig geboten bekomme. „Auch der Graz-Marathon wird kritisiert, weil der Kurs zu langweilig sei und wenig Besucher an der Strecke stehen würden“, ergänzt Bauer.

Ähnliches sagt Heinz Eidenberger, Laufsportreferent des Österreichischen Leichtathletikverbandes, über Wien. „Start und Ziel sind recht nett, aber sonst läuft man schon durch eine öde Gegend. Das ist bei vielen Stadtmarathons so“, meint er, klammert aber Veranstaltungen wie in New York aus. Die heimischen Veranstalter würden etwa darunter leiden, dass Marathon-Reisen zu solchen Prestige-Läufen günstiger geworden seien.

Obwohl die Zahl der Marathon-Teilnehmer in Österreich abnimmt, braucht man sich laut Eidenberger keine Sorgen zu machen, denn die Zahl der Läufer insgesamt ist konstant. „Es verteilt sich mehr. Die Veranstalter haben Halb-Marathons eingeführt, inzwischen sind 10-Kilometer-Läufe dazugekommen und das wird sehr gut angenommen“, sagt er.

So gesehen hat Innsbruck vieles richtig gemacht. Der „Tirol Speed Marathon“ vom Brenner in die Stadt wurde 2007 letztmals ausgetragen, ein Halbmarathon ist beim „Nightrun“ im Herbst das höchste der Gefühle und der Stadtlauf mit 10 Kilometern hat seit mehr als 30 Jahren einen Fixplatz im Laufkalender. Dennoch müssen genauso die Veranstalter von „Innsbruck läuft“ um die Teilnehmer kämpfen, weil sich die Konkurrenz erhöht hat, wie Dieter Hofmann bestätigt: „Das Trailrunning in den Bergen und die Extremhindernisläufe boomen. Die Entwicklung geht dahin, dass die Sportler nicht nur Leistung bringen wollen, sondern ein Erlebnis suchen“, sagt der Stadtlauf-Organisator – also weg vom Asphalt und hinaus in den Dreck. Das spürt auch Tirols einziger Marathon über die volle Distanz. Die Teilnehmerzahlen beim Gletschermarathon Pitztal nehmen über die 42,195 Kilometer seit einigen Jahren ab. Bei den Trailrunning-Events ist es genau umgekehrt und viele TVB nutzen den Hype mit eigenen Läufen. „Aber man muss schon abwarten, ob das nicht nur eine kurzfristige Blase ist“, wartet Hofmann ab.

Apropos Blase: Aus gesundheitlicher Sicht ist die schmerzhafte Flüssigkeitsansammlung am Fuß sowohl beim Trailrunning als auch beim Marathon das geringste Problem. Wolfgang Schobersberger hat dazu eine klare Meinung: „Das sind Extrembelastungen, das hat mit Gesundheitssport nichts zu tun“, sagt der Leiter des Instituts für Sport-, Alpinmedizin und Gesundheitstourismus der Tirol Kliniken.

Viele Teilnehmer seien körperlich weder geeignet, noch lassen sie sich im Vorhinein von einem Arzt durchchecken. Pro 100.000 Läufern erleidet einer Studie zufolge nur ein Läufer einen Herzstillstand. „Das ist an sich sehr wenig, aber es gibt eben Einzelfälle“, verweist er auf den Wachau-Marathon 2015, bei dem zwei Männer starben. „Ich denke, das hat die Szene wachgerüttelt“, sagt der Mediziner, der selbst die Marathon-Distanz gelaufen ist. Schmerzverzerrte Gesichter von nicht ausreichend trainierten Teilnehmern, die sich mit letzter Kraft ins Ziel schleppen, wird es aber weiterhin geben.

Die Warnsignale, die Schmerzen, werden ignoriert – oder mit Hilfe von Tabletten unterdrückt. Das sei ein enormes Problem, sagt Schobersberger und zitiert aus einer Umfrage, die beim Bonn-Marathon 2009 durchgeführt wurde: „Von den 1000 Befragten haben 60 Prozent angegeben, vor dem Start Schmerzmittel eingenommen zu haben, 36 Prozent in der Trainingsphase.“ Die 42,195 Kilometer überfordern den Körper oft. Das heißt, es ist gar nicht schlecht, wenn der eine oder andere Hobby-Läufer kürzertritt und nicht bei einem Marathon antritt.