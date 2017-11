Von Nicole Strozzi

Es mag zwar völlig harmlos sein, trotzdem ist es unangenehm und sehr belas­tend. Wenn sich plötzlich Rötungen, Flecken, Pusteln und Schuppen rund um den Mund, die Nase oder an den Augenwinkeln bilden, dann haben Betroffene oft das Gefühl, jeder würde ihnen deswegen auf das Gesicht starren und ihnen mangelnde Hygiene unterstellen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall.

Periorale Dermatitis nennt man in der Medizin dieses Phänomen, Mundrose, „Stewardessen“- oder „Mannequin-Krankheit“ heißt es im Volksmund. Denn neben den Models gehörten Flugbegleiterinnen zu einer der ersten Gruppe von Frauen, die sich von Berufs wegen ständig schminken und viel Zeit in Pflege investieren mussten. Manchmal zu viel des Guten.

Die Mundrose ist eine Folge der Überpflege und das täglich Brot von Elisabeth Muglach. „Vor allem Frauen jüngeren bis mittleren Alters kommen deswegen zu mir in die Praxis“, erklärt die Telfer Haut­ärztin. Eine Zielgruppe, auf die es die cleveren Marketingexperten verschiedener Anti-Aging-Mittelchen abgezielt haben. Serum, Peeling, Tagescreme, Nachtcreme – gerade Frauen um die 35 wird von der Werbung suggeriert, all diese Produkte unbedingt kaufen zu müssen. Schließlich gilt es, Falten und die ersten Zeichen der Zeit aufzuhalten. Und deshalb stapeln sich im Badezimmer Tiegel an Döschen.

„Dabei braucht die Gesichtshaut gar nicht so viel. Neben einem Sonnenschutz reicht bei leichter Trockenheit eine einzige Pflege aus. Die meisten müssten eigentlich gar nichts cremen“, betont Muglach. Der Effekt von Anti-Aging-Cremes, auch wenn sie noch so teuer sind, sei übrigens so minimal, dass man kaum eine Besserung sieht. Sein Geld investiert man also besser woanders.

Viele der Betroffenen neigen von Haus aus zu einer milden Form von Neurodermitis. Das Brennen und Jucken versuchen die meisten mit fettigen Cremes zu lindern. Durch das viele Cremen kommt es allerdings zu einer Quellung der Hautschicht und damit zum weiteren Verlust von Feuchtigkeit. Nützt das eine Produkt nichts, greift man zu einer noch fettigeren Creme, obwohl eigentlich eine Überfeuchtung der Haut vorliegt. Im Endeffekt probiert Frau Dutzende Präparate aus und landet zuletzt nicht selten bei einer Cortisonsalbe. „Diese lindert zwar im ersten Moment die Beschwerden, führt aber dann sogar zu einer Verschlechterung der Symptomatik“, sagt Muglach.

Weniger ist mehr, gilt daher auch für die Behandlung der Stewardessen-Krankheit. „Am besten verwendet man gar keine Pflege und wäscht das Gesicht nur mit Wasser oder pH-neutralen Waschgels“, erklärt die Hautärztin. Anfangs kommt es bei einer solchen „Nulltherapie“ zu einer Verschlechterung, aber in dieser Phase heißt es durchhalten. Denn mit der Zeit kann sich die Haut erholen und wieder atmen. Wer sich doch hin und wieder schminken und die Rötungen überdecken möchte, der sollte laut Expertin zu Make-up greifen, das für zu Akne neigender Haut angedacht ist. Nur im Extremfall, wenn die Hauterkrankung sehr ausgeprägt und extrem belastend ist, verschreibt Muglach Antibiotika, die über mehrere Wochen eingenommen werden.

Gerade im Winter, bei trockener Heizungsluft, verstärken sich die Beschwerden der Betroffenen häufig. Auch die Hormone spielen eine gewisse Rolle. „Vor der Menstruation kommt es oft zu einer Verschlechterung“, weiß Muglach. Um der geröteten und juckenden Haut vorzubeugen, rät die Hautärztin, sich nicht von der Werbung alle möglichen Präparate aufschwatzen zu lassen. In Ländern, in denen die Frauen keine Möglichkeit haben, Cremes und Kosmetika zu kaufen, würde man das Problem der perioralen Dermatitis gar nicht kennen.