Herr Messner, wenn man Sie sieht und reden hört, weiß man, dass Sie einen berühmten Vater haben. Wie leicht oder wie schwer ist es, der Sohn von Reinhold Messner zu sein? Dass mein Vater Reinhold Messner ist, hat mich früher ein wenig bedrückt, wenn Mitschüler darüber gesprochen haben. Ich musste lernen, damit umzugehen. Mittlerweile bin ich es gewohnt. Es war also Teil meiner persönlichen Entwicklung. Aber für Kinder bekannter Eltern ist es nie ganz leicht. Das ist nun einmal so.

Seit wann zieht es Sie in die Berge? Mich hat das Bergsteigen in jungen Jahren nicht interessiert. Vielleicht, weil ich damit aufgewachsen bin und es deswegen keinen Reiz hatte. Dann aber, mit 15, 16 Jahren, habe ich mit Freunden angefangen, im Gebirge zu klettern, später war es das Sportklettern. In den letzten Jahren sind dann mehr Nordwände und das Bergsteigen dazugekommen. Dabei habe ich mich am Anfang im Gebirge nie wohl und sicher gefühlt, befand mich oft im Stress. Und ich litt unter Höhenangst, die ist zwar besser geworden, aber noch immer leicht präsent.

Sie sprechen von Stress, Höhenangst, die Berge haben Sie aber weiter angezogen. Was ist der Grund? Man erlebt in den Bergen eine besondere Präsenz und Wachheit. Man darf sich von der Angst – ich spreche von kontrollierter Angst – nicht aus dem Konzept bringen lassen, muss ganz klar denken. Das Gebirge ist Erfahrungs- sowie Abenteuerraum. Und noch etwas kommt dazu: Unsere westliche Welt ist so reglementiert, die Berge hingegen noch nicht. Da ist man eigenverantwortlich unterwegs, kann sich selbst erfahren.

Um Ihre Worte zu verwenden: Sich selbst erfahren haben Sie erst kürzlich bei einer nicht gerade ungefährlichen Expedition in Nepal. Gemeinsam mit dem Südtiroler Philipp Prünster wollte ich die Nordwand des Kangshar Kang (7454 m) in Nepal versuchen. Gleich in der Akklimatisierungsphase sind wir bis zum Bauch in einer Lawine gesteckt, dann haben wir in dichtem Nebel stundenlang nicht mehr das Basislager gefunden. Bergsteigen im Himalaya ist etwas ganz anderes als bei uns. Wir haben unser Vorhaben dann abgebrochen, wollten dafür eine Felswand in der Nähe durchsteigen. Da ist aber der Philipp gestürzt, er war lange bewusstlos, hat sich jedoch nicht viel getan. Bei diesem Projekt hatten wir viel Glück und wir waren auch etwas naiv. Denn wir wussten, dass es lawinengefährlich ist, sind aber trotzdem weitergegangen. Unser Hauptfehler war aber wohl, dass wir zu früh im Jahr unterwegs waren, das schlechte Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Ihr Fazit aus diesem Erlebnis? Philipp kann dem Expeditionsbergsteigen nichts mehr abgewinnen und ich habe das am Anfang auch gesagt. Jetzt bin ich mir aber schon wieder nicht mehr so sicher. Diese Expedition hat mich ein wenig wachgerüttelt, ich bin mir des Lebens bewusster geworden.

Hat Ihr Vater Angst um Sie? Am Anfang hat er mir das Bergsteigen fast verbieten wollen, obwohl er uns Kindern nie etwas verboten hat. Aber mittlerweile ist das kein Thema mehr. Aber ich glaube schon, dass er manchmal Angst hat. Und wenn er wüsste, dass ich mit einem Freund erst vor wenigen Tagen nachts durch die Ortler Nordwand gestiegen bin, hätte er keine Freude. Das ist nämlich die einzige Wand, die er mir wirklich verboten hat, obwohl er sie selbst durchstiegen ist. Als ich einmal auf einen Hubschrauber angewiesen war, hatten meine Eltern auch Angst um mich: Nach einem Sturz hatte ich mir die Schulter ausgerenkt. Zunächst haben wir YouTube-Videos angesehen, die das Wiedereinrenken zeigen. Dann haben wir im Spital angerufen, ob die uns sagen können, wie man das macht, wir wollten ja weiterklettern. Man hat uns aber schließlich einen Hubschrauber geschickt und ich war froh darum. Die Schmerzen waren zu groß.

Sie haben 20 Erstbegehungen gemacht, wurden vom Südtiroler Alpenverein ausgezeichnet. Der Südtiroler Bergsteiger Hans-Peter Eisendle hat Sie als einen der hervorragendsten Alpinisten gewürdigt. Wie geht es Ihnen mit solchen Zuschreibungen? Ich war irritiert, denn es gibt genug junge, starke Alpinisten, die den Preis verdient hätten. Ich gehe vor allem für mich in die Berge. Zwar sollte ich über meine Projekte öffentlich berichten, weil ich einen Sponsor habe. Aber zum Glück wird kein Druck ausgeübt. Und das ist gut, denn sonst würde das möglicherweise dazu führen, dass man die Lust verliert und sich überschätzt. Daher gibt es auf meiner Facebook-Seite nur gelegentlich Einträge. Aber das machen inzwischen viele junge Alpinisten so: Sie wollen nicht mehr der Öffentlichkeit verpflichtet sein.

Ihre Schwester leitet seit Kurzem die Messner-Mountain-Museen. Hat Sie diese Arbeit nie gereizt? Nein, sie ist genau die Richtige für den Job. Da steckt viel Organisation und Büroarbeit dahinter und das liegt mir nicht. Das Einzige, worin ich sie ein wenig unterstützen kann, ist die alpine Geschichte.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Vielleicht beim Film. Ich habe ja bei der Produktion zum Film „Ama Dablam“ mitgewirkt, wo mein Vater Regie geführt hat. Das war spannend. Bergführer wäre auch eine Alternative, aber da verliert man vielleicht die Motivation, selbst bergsteigen zu gehen. Aber Film, das wäre spannend. Denn es gibt viele gute Berggeschichten, die erzählt gehören.

Das Interview führte Irene Rapp