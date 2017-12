Reutte – Eine dünne Schneedecke hat sich bereits über den Bezirk gelegt und spätestens seit am Abend Lichterketten die Straßen und Plätze erhellen, macht sich Weihnachtsstimmung breit. Zeit für die Marktgemeinde Reutte und den Verein „Reutte gestalten“, wieder zum Weihnachtsmarkt auf den Vorplatz der St.-Anna-Kirche in Reutte einzuladen. Von 8. bis 10. Dezember und von 15. bis 17. Dezember, täglich von 14 bis 21 Uhr, hüllt der Duft von Bratäpfeln, Lebkuchen und Glühwein den Kirchplatz ein und lädt zum gemütlichen Bummeln oder Beisammensein. 40 Aussteller aus der Region und dem benachbarten Allgäu sind heuer mit dabei und bieten selbst gemachte Weihnachtsdeko, Basteleien, Handarbeiten und vieles mehr an. Zahlreiche Vereine und Gastronomiebetriebe sorgen für das leibliche Wohl.

Täglich ab 16 Uhr wird ein stündlich wechselndes Rahmenprogramm das gemütliche Beisammensein untermalen. Dieses reicht von Ballettvorführungen über Klöpfler, Auftritte von Musikkapellen und Chören aus der Region bis hin zum Abschlusskonzert der Landesmusikschule Reutte am 17. Dezember um 18 Uhr. Die Engel kommen jeden Tag mit der Kutsche, um die Weihnachtspost vom Christkindlpostschalter abzuholen. (TT)