Kastelruth – Die Südtiroler Gemeinde Kastelruth war am Samstag außer Rand und Band. Grund dafür war der vierte Krampuslauf, Sfilata dei Krampus. 1000 Teufel in 52 Gruppen aus Südtirol, Trentino, Deutschland und Österreich waren dabei. Unter ihnen auch Gruppen aus Tirol. So unter anderem die Kemater Tuifl Gauda, die Grinzinger Tuifl, die Hyperius Pass aus Kirchberg, die 15-köpfige Krampusgruppe Weer „Reliquium Zabulus“, die „Cerritus Pass“ aus Kufstein, die Zinting aus dem Brixental, die Schluchtenteifi Going, die Tiroler Hell Devils aus Innsbruck, die Wolburga Toifl aus Kematen, die Imster Hachle Tuifl, Milser Gangga, die Rumer Murteufel, die Pfaffenhofener Tuifl, Sanctus Diabolus aus Kematen, die Ötztaler Feuerteufel, die Seinihonsa Koasapass, die Krampusgruppe 7 Sins aus Ampass und die Faces of Hell aus Hall. (msch)