Lienz – Spielen kam nie aus der Mode. Für Kartenfreunde gibt es weit mehr Auswahl als bloß Watten, Schnapsen und Uno. Und das Brettspiel beschränkt sich keineswegs auf „Mensch ärgere Dich nicht“. Von einem großen Spektrum an Möglichkeiten konnten sich für Jung und Alt schon letztes Jahr beim 1. Osttiroler Spielefest überzeugen, das über 200 Besucher anlockte.

Nun ist es wieder so weit: Bei der 2. Auflage des Festes, das am Samstag, den 16. Dezember, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im Lienzer Kolpingsaal über die Bühne geht, kann man erneut tief in die „verspielte“ Welt eintauchen.

Der Spielclub Österreich, der über 30 Jahre des größte österreichische Spielefest im Austria Center in Wien veranstaltet hat, will das Spielfest auch zu einer bleibenden Einrichtung in Osttirol machen. Dabei können einen Tag lang Spiele-Neuheiten, und Klassiker ausprobiert werden. Diesmal warten 150 Brett- und Kartenspiele, darun­ter 40 Neuheiten von allen wichtigen Spiele-Verlagen.

Veranstalter ist der Spielekreis Osttirol, als Teilorganisation des Spielclubs Österreich, der unter der Leitung von Dagmar de Cassan steht und die größte österreichische Vereinigung von Brett- und Kartenspielern ist.

Der Spielekreis Osttirol wird von Dieter Mayr-Hassler geleitet, der in seinem Spielehotel in Nikolsdorf seit Jahren allmonatlich im Sommerhalbjahr jeweils am ersten Sonntag im Monat Spielenachmittage abhält. „Wir haben auch heuer wieder tolle Spiele für die Besucher vorbereitet: Ein heißer Tipp für Familien sind das heurige Kinderspiel des Jahres Icecool, das Spiel des Jahres Kingdomino (eine pfiffige Variante des bekannten Domino-Spiels) und Bärenpark, das den österreichischen Spielepreis Spiel der Spiele bekommen hat“, nennt Mayr-Hassler die prominentesten Spieleneuheiten, die man in Lienz ausprobieren wird können.

Der Eintritt (Tagesmitgliedschaft) kostet für Familien sechs Euro, für Erwachsene vier Euro sowie für Kinder/Schüler zwei Euro. (TT, func)