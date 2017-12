Wörgl – Drei Tage lang präsentierte der Wörgler Krippenverein mit seiner Ausstellung im Tagungshaus eine große Bandbreite der künstlerischen Umsetzung religiöser Darstellungen zur Weihnachtszeit und darüber hinaus. Gezeigt wurden 50 Krippen, eine Sammlung alter Papierkrippen sowie Ikonen. Die gezeigten Krippenmotive reichen von traditionell über orientalisch bis zu modernen Interpretationen, die Hans-Peter Gruber aus seiner umfassenden, selbst hergestellten Krippensammlung beisteuerte. Bei den Krippen, die in den vergangenen beiden Jahren in den Krippenbaukursen der Wörgler Krippeler angefertigt wurden, dominieren heimische Motive. Kastenkrippen, Fasskrippen oder in hohle Baumscheiben eingearbeitete Exemplare, mit und ohne Hintergrundmalerei – Krippen in allen Größen zeigen die Kreativität, mit der das Weihnachtsevangelium dargestellt wird. Eine Besonderheit ist die Papierkrippensammlung von Elisabeth und Peter Schrettl mit Exemplaren, die rund 100 Jahre alt sind. Die Ausstellung der Wörgler Krippeler beinhaltete auch neue in traditionellem Stil gemalte Ikonen von Lisbeth und Uli Woworsky. Dem Wörgler Krippenverein gehören derzeit 189 Mitglieder an. (vsg)