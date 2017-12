Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Tirol ist Gott sei Dank noch kein Aspen. Im US-Skigebiet in den Rocky Mountains kostet ein Sechs-Tage-Skipass unglaubliche 894 Dollar (rund 756 Euro). Und trotzdem ist Skifahren auch in Österreich ein teurer Spaß geworden. „Eine Skiwoche für eine kleine Familie ist teilweise nicht mehr leistbar“, sagt Markus Stingl vom Verein für Konsumenteninformation (VKI). Für eine Woche Österreich-Winterurlaub lege man schon einmal 4000 Euro ab.

Der VKI hat wie jedes Jahr die Preise für Skipässe verglichen, auch heuer sind diese österreichweit wieder hinaufgeklettert – ganz kräftig vor allem in den Skitourismushochburgen im Westen, darunter in Kitzbühel oder Ischgl/Samnaun. Sechs-Tages-Tickets kosten dort 266 bzw. 290 Euro.

Viele Tiroler sind mittlerweile im Besitz einer Regio-Card oder eines Freizeittickets, mit denen sie ganzjährig die heimischen Skigebiete nützen. Dennoch gibt es genügend Gelegenheitsskifahrer, die es nur hin und wieder alleine oder mit ihren Kindern auf die Piste zieht. „Die teuren Skigebiete haben natürlich auch dementsprechend viele Pistenkilometer und Zusatzangebote zur Verfügung“, so Stingl. „Die Frage ist nur, ob Eltern, insbesondere mit kleinen Kindern, die das Skifahren erst lernen, 200 Pistenkilometer brauchen?“

Tagesausflügler, die Geld sparen wollen, sollten also als Erstes auf die Auswahl des Wintersportorts achten, rät der VKI-Projektleiter. Während Erwachsene in Kitzbühel 55 Euro, am Arlberg, in Ischgl oder in Sölden 53 Euro für die Tageskarte berappen, zahlen sie am Glungezer/Tulfes und am Rangger Köpfl/Oberperfuss 29,50 Euro und für die Elferlifte in Stubaital 29,80 Euro. Kitzbühel-Gaisberg, Mieders und Zahmer Kaiser-Walchsee sind mit 30 Euro dabei – um nur einige Beispiele zu nennen. Nicht zu vergessen die vielen Tiroler Kleinskigebiete und Dorflifte, die noch kostengünstiger sind. Für weniger als 20 Euro pro Tag können Erwachsene dort die Pisten runtersausen und dabei im Vergleich zu Luxus-Skigebieten mehr als 60 Prozent sparen.

Nicht nur die Skipässe, so Stingl, sondern auch die Dienstleistungen, wie Skiverleih oder Skikurse, sind in kleinen Skigebieten – vor allem ein paar Kilometer abseits des Rummels – günstiger. Wer nicht regelmäßig Ski fährt, für den rentiert es sich, seine Ausrüstung auszuleihen. Da sich die Verleihgebühren sehr unterschiedlich gestalten (in einigen Fällen zahlen Kinder z. B. nichts), lohnt es sich, vorab ein paar Stunden Zeit vor dem Computer zu investieren und Preise zu vergleichen.

Außerdem kommt man nicht darum herum, Familienpass-Angebote, Sparvorteile in Zeitungen, Supermärkten, bei Automobilclubs, Einheimischen-Rabatte oder Aktions-Tage zu checken. So lassen sich mitunter auch in Nobel-Skiorten einige Euro sparen. Viele Skiregionen bieten zudem Ermäßigungen für Kinder oder Senioren an. Manchmal fahren die Kids bis zu einem gewissen Alter kostenlos. Auch hier zahlt sich laut Stingl Recherche aus, denn speziell bei Senioren würden die Preise keiner Struktur folgen.

Öffis zu nutzen, ist nicht nur gut für den ökologischen Fußabdruck, sondern auch für das Geldbörserl. Wenn es machbar ist, rentiert es sich, Gratis-Skibusse bzw. Kooperationen mit Bus und Bahn zu nutzen. Das spart Sprit und Nerven. Familien, die noch dazu ihre Jause selbst mitnehmen, Suppe und Tee in eine Thermoskanne füllen und einen Müsliriegel einpacken, sparen noch mal locker 30 bis 50 Euro.

Der Preis ist heiß in den Alpen: „Alles in allem kann man aber sagen, dass die Situation in Tirol gut ist. Es gibt einerseits teure Skigebiete, aber andererseits günstige und dennoch attraktive Alternativen. Das ist einzigartig in Österreich“, fasst Stingl zusammen. Die Angebotsvielfalt sei gegeben – noch. Denn der Verdrängungswettbewerb werde auch in Tirol zunehmend zum Thema.