Von Kathrin Siller

Der Zweijährige sitzt auf dem Boden und blättert in seinem Baustellenbuch: „Bagger!“, ruft er begeistert. Die bunten Seiten wimmeln vor Bauarbeitern, ein Architekt ist zu sehen und ein Maurer. Die einzige Frau im Buch bringt den fleißigen Handwerkern Kuchen vorbei. „Im Ernst?“, fragt sich die Mutter. „Selbst in scheinbar unschuldigen Kinderbüchern verdienen die Männer das Geld, während die Frauen backen.“ Was solche Rollenklischees mit #MeToo zu tun haben? Mehr, als man glauben möchte. Christian Hiltpolt, Leiter der Erziehungsberatung des Landes, sieht das Problem in den fehlenden emotionalen Identifikationsfiguren: „In der Kinderliteratur und im Fernsehen sind die männlichen Helden meist furchtlos und weinen nicht. Sind sie verletzt, werden sie wütend. Und signalisieren damit: Es ist leichter, wütend als traurig zu sein.“

Derartige Stereotype alleine machen aus einem Buben selbstverständlich noch keinen frauenfeindlichen Macho. Viel schwerer wiegt, dass zahlreiche Jungs schlichtweg die emotionalen Vorbilder in der Familie (und der Gesellschaft) vermissen. Mädchen hingegen haben zig Identifikationsmöglichkeiten: Mütter, Erzieherinnen, Lehrerinnen.

„Mädchen und Buben haben die gleichen Gefühle, lernen aber im Laufe ihrer Sozialisation, anders damit umzugehen“, weiß Hiltpolt. Viele Papas gehen mit ihren Söhnen zwar klettern oder Ski fahren, ohne aber emotional präsent zu sein. „Aus meinem Beratungsalltag weiß ich, dass viele Väter nichts über die Gefühlswelt ihrer eigenen Väter wissen, weil bestimmte Gefühle schlichtweg unterdrückt wurden“, sagt der Pädagoge. Ein Teufelskreis. Emotionale Bereiche werden dann von den Müttern aufgefangen, nicht ohne ihnen das als weibliche Schwäche auszulegen. Während diese etwa ein Problem offen auf den Tisch legen, zwinkert Papa dem Sohn spöttisch zu – nach dem Motto: „Die kriegt sich schon wieder ein.“ Respekt? Schaut anders aus.

Gefühle sind zum Zeigen da

„Respekt muss ich meinen Kindern nicht beibringen, sondern vorleben“, bringt es Hiltpolt auf den Punkt. Wertet ein Mann seine Frau ständig ab, kann diese den Sohn noch so oft anhalten, doch bitte lieb zu Mädchen zu sein – ernst nehmen wird er sie nicht.

Kinder merken intuitiv, ob Mama und Papa authentisch sind. Gefühle lassen sich vor den Kleinen eben schlecht verstecken. Ein Beispiel: Papa ist traurig, weil ein Bekannter gestorben ist. Er lässt sich nichts anmerken, was ihn viel Kraft kostet. „Die Kinder jedoch spüren das“, sagt Hiltpolt. „Um mit ihm in Kontakt zu treten, fangen sie an, Grenzen zu überschreiten.“ Dabei dürfte Papa ruhig traurig sein. „Das ist meine Traurigkeit, aber ich mache das schon“ – dieses „Geständnis“ macht Papa ja nicht weniger männlich.

Bei den Kleinen – Töchtern wie Söhnen – fängt der Respekt vor anderen damit an, die Grenzen des Gegenübers zu erkennen. Nicht immer funktioniert das: Ein Kind beginnt die Mutter zu zwicken, während diese gerade mit jemandem spricht – eine klare Grenzüberschreitung. Statt zu sagen: „Stopp, das möchte ich nicht!“, unterbrechen viele Mütter sofort das Gespräch. Und wenden sich dem Kind zu oder fangen an, ihm lang und breit zu erklären, warum dieses Verhalten nicht gut ist.

Grenzüberschreitungen jeglicher Art stehen im familiären Zusammenleben an der Tagesordnung. Beispiel: Medienkonsum. Selbst wer glaubt, seine Kinder gut vor bestimmten Inhalten geschützt zu haben, wird sich in unangenehmen Situationen wiederfinden. Aber auch mit diesen kann man gefühlsorientiert umgehen. Hat der 12-Jährige ein Pornovideo gesehen, macht es Sinn, sich nach seinen Gefühlen zu erkundigen („Wie geht es dir damit, dass du das gesehen hast?“), statt die Moralkeule zu schwingen. „Ich würde allerdings erklären, dass damit für mich eine Grenze überschritten ist. Dass ich nicht möchte, dass er das schaut. Dass das nichts mit der Realität zu tun hat und Frauen zu Objekten degradiert“, sagt Hiltpolt.

In Beziehung mit den eigenen Söhnen (und Töchtern) bleiben – mehr können Eltern eigentlich gar nicht tun. Wie viel Zeit man miteinander verbringt, hat übrigens nichts mit der Beziehungsqualität zu tun. Lieber ein Feierabend-Papa, der ehrlich zugibt, müde zu sein, und lieber kuschelt, als Pferd zu spielen, als einer, der halbherzig oder aus schlechtem Gewissen das x-te Baustellenbuch herunterrattert.