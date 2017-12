Schwaz – Die Silberregion Karwendel präsentiert sich unter ihrer neuen Geschäftsführerin Andrea Weber im Winter als Rodelregion. Und dafür hat sie auch ein prestigeträchtiges Aushängeschild. Hoch über der Silberstadt Schwaz ist nämlich laut TVB ab sofort die längste Rodelbahn Tirols – und die zweitlängste Österreichs – in Betrieb.

Vom Hecherhaus am Kellerjoch auf 1887 m Höhe geht’s neun Kilometer ins Tal bis zur Burg Freundsberg. Die Rodelbahn wurde ab Grafenast dafür bis zum Hecherhaus verlängert und der Einstieg kann mit der Kellerjochbahn bequem erreicht werden. „Die neue Anlage ist nicht nur in puncto Präparierung und Schneesicherheit 1A, sondern erfüllt auch sonst alle Qualitätskriterien. Dafür gab es nun das Tiroler Naturrodelbahn-Gütesiegel“, freut sich TVB-Geschäftsführerin Andre­a Weber mit ihrem Team.

Zudem fährt der Bergbus für Wintersportler nicht nur wochentags, sondern auch an Sonn- und Feiertagen auf den Pillberg. Und ab 28. Dezember gibt es am Donnerstag- und Samstagabend um 23 Uhr Sonderfahrten für Skitourengeher und Rodler. Samstagabend ist die neue Kellerjoch-Rodelbahn bis 24 Uhr geöffnet, Donnerstag gilt als Skitourenabend.

Die Silberregion Karwendel kann übrigens 16 Rodelbahnen anbieten. Darunter die bis 22 Uhr beleuchtete Bahn in Stans oder die Rodelbahn Jenbach, bei der man sich den 45-minütigen Aufstieg sparen und das Rodeltaxi nehmen kann. „Wer vor der Abfahrt noch Hüttenflair genießen will, ist in der Weidener Hütte am Weerberg richtig, im Alpengasthof Kogelmoos, Startpunkt für die Rodelbahn Gallzein, oder in der Rachkuchl am Vomperberg“, informiert Weber. Selbst im hintersten Eck der Silberregion kann gerodelt werden: auf der 1,5 km langen Rodelstrecke in Hinterriss.

Im Tourismusverband liegt eine kostenlose Rodelkarte auf. Sie informiert über alle Besonderheiten der einzelnen Rodelbahnen – darunter Gehzeiten, Höhenmeter, Einkehrmöglichkeiten, Buslinien und Haltestellen sowie Rodelverleihe in der Nähe.

Die Karte ist auch im Internet abrufbar. Auf der Seite maps.silberregion-karwendel.com auf den Schneestern klicke­n und dann auf „Rodeln“. (TT, ad)