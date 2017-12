Von Kathrin Siller

Es ist ein kleines, vollgeräumtes Büro. Verglast, mit Blick auf die verschneite Nordkette. Die Tür steht offen. Von hier aus koordiniert Johannes Fitsch, Chef des Tiroler Schafzuchtverbands, Geschäfte mit der ganzen Welt. Mit der Bürokratie hat es der Nassereither laut eigenen Angaben aber nicht so. Mit Geschäftspartnern ist er lieber per Du, er zählt auf Handschlagqualität, verlässt sich gerne aufs Glück und führt teils handgeschriebene Listen voller Abkürzungen und Ziffern von abgelieferter, zum Waschen verschickter und gehandelter Wolle. „Wir verkaufen nicht um jeden Preis und biedern uns nicht an“, stellt er gleich fest.

Er hielt es selbst in jenen Jahren so, in denen Tirols Schafzüchter eine Saure-Gurken-Zeit durchlebten. „Als in den 1960er-Jahren der Kunststoff Einzug hielt und die Wolle keinen mehr interessierte, dachten viele, dass die Schafe in Tirol aussterben“, erinnert er sich. Das Geschäft dümpelte dahin, wenn man überhaupt von einem Geschäft sprechen konnte. „Vor zehn Jahren bekamen die Bauern für picobello weiße Wolle 50 Cent pro Kilo, schwarz-weiße wollte keiner“, erinnert er sich.

Vor drei Jahren gelang Revival

Umso mehr freut es Fitsch, dass sich die Zeiten geändert haben. Aufgeregt berichtet er von dem Wendepunkt: 2014 bestand ein großer Sportartikelhersteller für die Produktion seiner Anoraks ausdrücklich auf Tiroler Wolle als Isolationsmaterial. Regionalität war trendy geworden und ließ sich gut vermarkten. Plötzlich kam Wolle in Mode, die Nachfrage stieg, die Marke „Tirolwool“ war geboren.

Heute zahlt Fitsch seinen Bauern 1,50 Euro pro Kilogramm weiße, saubere Wolle, für Lämmerwolle sogar zwei Euro. Braune Steinschaf-Wolle ist hingegen nach wie vor bloß einen Euro wert. Weist die Ware Urinflecken auf oder sind Strohreste darin verfangen, sinkt der Preis. Das große Geschäft ist mit der flauschigen Behaarung also nicht zu machen, aber immerhin: Die Wertschätzung in der Bevölkerung steigt. Schafwolle wird nicht mehr als kratziges, muffliges Zeugs abgetan, sondern als wertvolles Naturprodukt, das mehr kann als nur die Zehen zu wärmen.

Das weiß auch Rebecca Schett. Sie leitet den Vertrieb des Unternehmens Villgrater Natur, das Produkte aus Wolle für den Wohnbereich, allen voran Dämmstoffe, produziert: „Die Menschen machen sich mehr Gedanken darüber, wo sie schlafen und wohnen und mit welchen Produkten sie sich umgeben“, hat die Osttirolerin beobachtet. 160 Tonnen Wolle – ausnahmslos aus dem Alpenraum – werden in ihrem Betrieb verarbeitet. Angesichts dieser Dimension stellt sie nüchtern fest: „Erst die Masse rentiert sich.“

Masse ist in Tirol kein Thema. Das weiß auch Johannes Fitsch, der auf seinem Hof 40 weiße Bergschafe hält. „Weltweit gibt es etwa eine Milliarde Schafe, die meisten in China. In Tirol leben 75.000 davon.“ Vergleichen kann man sich mit den großen Playern also nicht.

Die Tiere werden zweimal jährlich geschoren, drei Kilo Haare fallen dabei pro Tier an. Das macht im Jahr tirolweit 120 Tonnen, etwa die Hälfte davon nimmt der Schafzuchtverband ab. 4,50 Euro bekommt der Bauer für die Wolle eines Tieres. Da macht es sich bezahlt, wenn er das Scheren selbst beherrscht, denn ein professioneller Scherer verlangt für die drei- bis vierminütige Rasur 3,50 Euro.

Sebastian Eder lernt das Scheren schrittweise von seinem Onkel, an großen Gewinnen ist er aber weniger interessiert. Der 23-Jährige hat vor allem einen idealistischen Zugang zu dem Thema. Auf seinem Bauernhof in Flaurling hält er Alpine Steinschafe: Sie wiegen zwischen 40 und 60 Kilogramm, ein Tiroler Bergschaf zum Vergleich bis zu 130 Kilogramm. „Alpine Steinschafe haben weniger Fleisch und weniger Wolle, die dafür etwas rauer ist“, erzählt Eder.

Er aber steht hinter seinen Tieren und lässt für die Produkte seines im Juni gegründeten Startups Raresheep nur Wolle von seltenen, heimischen Rassen verarbeiten. Dabei vertraut er darauf, dass die Kunden die Geschichte hinter den Produkten zu schätzen wissen. Schon berichtet er von dem bemerkenswerten Mutterinstinkt seiner Steinschafe, die an den Zaun laufen, sobald ein Hund vorbeikommt, um ihren Nachwuchs zu verteidigen.

Zum Waschen nach Belgien

Auch für Johannes Fitsch sind es Botschaften wie diese, die die Tiroler Wolle von anonymen Massenprodukten unterscheidet. „Ich sehe die Tiere, wie sie leben, kenne also die Geschichte hinter dem Produkt, das ich kaufe. Das ist etwas Besonderes, authentisch und exklusiv.“

Bis die Ware verkaufsbereit ist, dauert es aber: Der Tiroler Schafzuchtverband sammelt die Ware zweimal im Jahr an drei verschiedenen Sammelstellen ein und liefert sie dann zu einer Waschanlage nach Belgien. Teile davon kommen an einen Verarbeiter in Norditalien, der aus „Tirolwool“ Vliese fertigt. „Das sind schon einige Lkw-Fahrten“, gibt Fitsch zu.

Mittlerweile geht Tiroler Wolle auch an einen deutschen Internetversandhandel, nach Litauen und seit Kurzem an einen japanischen Matratzenhersteller. „Das war das erste Mal, dass ich mit Japanern zu tun hatte“, lacht Fitsch, der zur Geschäftsanbahnung eine japanische Geschäftsfrau durch Tirol führte. In Zukunft schläft also das Land der aufgehenden Sonne auf Tiroler Wolle. Sonnige Aussichten.