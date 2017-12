Schwaz – Dieses Jahr knallen die Korken in Schwaz wieder am 30. Dezember, wenn die ganze Stadt eine große Vorsilvesterparty mit Live-Musik und einem großen Feuerwerk am Stadtplatz feiert.

Auf der großen Bühne wird DJ Roseo ab 20.30 Uhr für Stimmung sorgen. Im Anschluss wird die Coverband Torpedos der Partymeute so richtig einheizen. Die „Falco forever Show“ bildet das Highlight des Bühnenprogrammes. Begleitet wird die Partynacht von „Glücks-Walking-Acts“.

Der Höhepunkt ist das Feuerwerk um Mitternacht, das den Himmel über der Steinbrücke erstrahlen lässt. Der kostenlose Shuttlebus bringt die Besucher von der Steinbrücke zu den umliegenden Gemeinden.

Auch die kleinen Besucher können den anstehenden Jahreswechsel mit viel Spiel, Spaß und Spannung im SZentrum vorfeiern. Von 14 bis 16.30 Uhr können die kleinen Gäste unter professioneller Betreuung Glücksbringer basteln, malen und sich schminken lassen. Im Mitmachzirkus heißt es „Manege frei!“, wenn die Kinder jonglieren und kleine Kunststücke erlernen. Zudem präsentiert die Tanzgruppe DanceArt um 14.45 Uhr Auszüge aus dem Musical „Tarzan“. Als schönen Ausklang können die Kinder ihre selbst gebastelten Glückwunschkarten an einen Luftballon binden und diese am Vorplatz steigen lassen. (TT)