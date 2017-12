Von Theresa Mair

Wenn es auf der Fahrbahn zu eng, zu zäh und zu chaotisch wird, gibt es drei Optionen: Aus der Haut fahren, im Boden versinken – also eine U-Bahn bauen – oder in die Luft gehen. Letzteres macht bereits seit Anfang des Jahrtausends vor allem in Südamerika Schule.

In der kolumbianischen Metropole Medellín setzten die Stadtplaner 2004 auf die weltweit erste große Stadtseilbahn, um die Pendler aus den ärmlichen Randvierteln besser ans Zentrum anzubinden. Geschaffen wurde sie von Leitner Ropeways. Die Südtiroler Seilbahnbauer treiben ihre Aktivität im städtischen Bereich voran, „da es langfristig im Schnee und in den Bergen schwieriger wird, Aufträge zu bekommen.“ Immerhin können Seilbahnen viel mehr, als auf Berge zu fahren.

Das kommuniziert auch Weltmarktführer Doppelmayr seit 20 Jahren. Offensichtlich kommt die Botschaft an. In den verkehrsgeplagten Städten Lateinamerikas, Asiens und Afrikas steige die Nachfrage. „Wir bekommen täglich Mails mit der Bitte um Angebote“, sagt Ekkehard Assmann, der Sprecher des Unternehmens. Projekte in Mombasa und Lagos sind in Planung. „Völliger Blödsinn“ sei allerdings, dass das Wintergeschäft zurückgehe und die Vorarlberger daher den urbanen Raum mehr in den Blick nähmen, sagt Assmann. „70 Prozent Umsatz machen wir im Winter. Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um ein Sowohl-als-auch.“

Lateinamerika schwebt

Wie dem auch sei, das Stadtseilbahn-Geschäft boomt, vor allem in Lateinamerika. Leitner hat zuletzt 2016 Mexicable umgesetzt, die erste urbane Seilbahn Mexikos, die einen Großteil des Verkehrsproblems für Schüler im von Armut und Kriminalität gezeichneten Stadtteil Ecapetec von Mexiko City in Luft auflöse: „Die Anlage ist täglich 17 Stunden im Einsatz und dient vor allem vielen Schülern als verlässliches, sicheres Verkehrsmittel. Sie befördert täglich rund 17.000 Passagiere“, weiß Firmensprecher Maurizio Todesco.

In Bolivien verbindet eine Doppelmayr-Bahn die Hauptstadt La Paz mit El Alto. Die Seilbahn bewältigt eine Strecke, für die der Bus eine Stunde unterwegs ist, in zehn Minuten. „2019 soll es 30 Bahnen geben. Dabei hatte die Bevölkerung davor gar keine Ahnung, was eine Seilbahn überhaupt ist“, sagt Assmann. 32 Cent koste ein Einzelticket, gleich viel wie eine Fahrt mit den in Bolivien üblichen Kleinbussen. Im November ist der 100-Millionste Passagier im Teleférico von La Paz transportiert worden.

Stadtseilbahnen sind in vielerlei Hinsicht visionär, „wenn auf der Ebene nichts mehr geht oder kein gut ausgebautes öffentliches Netz vorhanden ist“, sagt Bauingenieur Markus Mailer von der Uni Innsbruck. Die Gondeln spielen alle Stückerln. Von WLAN bis zu Glasböden haben die Stadtseilbahnen auch den Touristen mehr als nur eine ungewohnte Perspektive auf die Stadt zu bieten. Der Bau ist zehnmal billiger als der einer Metro und sie brauchen wenig Platz. Darüber hinaus schweben Gondeln lärmarm und sind, für ohnehin Feinstaub-belastete urbane Moloche wichtig, elektromobil.

Aus Südamerika wird berichtet, dass mit den Seilbahnen die Kriminalität in der Umgebung zurückgegangen ist. Woran genau das liegt, könne man nicht sagen. „Mir wird erzählt, dass die Leute die Seilbahn als etwas betrachten, das extra für sie gebaut wurde und darauf passen sie auf“, sagt Assmann. Durch die verbesserte Anbindung vermischen sich die Bevölkerungsschichten mehr, in viele Stationen seien Bibliotheken und andere Bildungsangebote integriert worden.

Grenzen im Kopf

Doch auch bei den Seilbahnen gibt es nicht unendlich Luft nach oben. Mit 5000 bis 6000 Menschen, die pro Stunde befördert werden, stößt die Technik derzeit an ihre Grenzen. Endlosfahrten sind in den Boxen aufgrund ihrer WC-Losigkeit undenkbar, und in luftigen Höhen Kurven zu ziehen, ist ohne Zwischenstation nicht realisierbar.

Die hartnäckigste Grenze scheint aber in den Köpfen zu sitzen. „In Mitteleuropa haben die Menschen Vorbehalte gegen das Umspannen der Stadt“, sagt Mailer. In mehreren Städten, etwa in Hamburg, habe es negative Bürgerentscheide gegeben. Doch Europa zieht nach: London, Berlin, Bozen und Zürich sind Beispiele von Städten mit kleineren und größeren Seilbahnsystemen.

Einer von Mailers Studenten hat ein Seilbahn-Konzept für Salzburg erdacht. Dort sei fraglich, ob die Unesco eine solch einschneidende Veränderung des Stadtbilds tolerieren würde. Ideen gibt es laut Mailer bereits für jede größere Stadt des Landes, in Innsbruck z. B. die Anbindung der Mittelgebirgsgemeinden. Konkret sei nichts. Es stelle sich ohnehin die Frage, ob genügend Trassen zur Verfügung stünden. Denn, so schön die Seilbahnen woanders anzusehen sind, über dem eigenen Haus zu gondeln, schießt für viele noch über das Ziel hinaus.