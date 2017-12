Von Kathrin Siller

Sujatro Ghosh hat keine Angst vor den ganz heißen Themen. Seit einem hal­ben Jahr reist der 24-jährige Künstler durch Indien und fotografiert Frauen mit Kuhmasken – ein stiller Protest, wie er selbst sagt. Auf Instagram erreichen die Bilder ein Millionenpublikum. Seine provokante Frage „Müssen Frauen wirklich Kühe werden, um in unserem Land sicher zu sein?“ lässt die Wogen hochgehen. „In Indien ziehen sich Prozesse gegen Sexualstraf- und Gewalttäter häufig über Jahre hin, während Menschen, die eine Kuh schlachten, sofort der Selbstjustiz religiöser Extremisten zum Opfer fallen“, prangert er an.

Frauen sind in Indien meist vom ersten Lebenstag an benachteiligt. Viele Mädchen werden überhaupt schon vor der Geburt abgetrieben. Anfang März etwa entdeckte die Polizei in einem Abwasserkanal im Bundesstaat Maharashtra 19 abgetriebene weibliche Föten. Kurz darauf wurde im Bundesstaat Odisha ein nach der Geburt lebendig begrabenes Mädchen nur durch Zufall gerettet. Laut einer britischen Studie aus dem Jahr 2012 wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten in Indien bis zu zwölf Millionen Mädchen gezielt abgetrieben.

Rekha Raj kennt solche Geschichten. Wir erreichen die Inderin über Skype in ihrem Büro in Bangalore. Verkehrslärm im Hintergrund, immer wieder bricht die Verbindung ab. Raj arbeitet seit zwei Jahren für Amnesty International und leitet Frauen-Projekte. „Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Bekommen Eltern eine Tochter, verdoppeln sich ihre Probleme“, sagt sie nüchtern. Der Gedanke an Mitgift und Hochzeit grabe vielen Eltern Sorgenfalten auf die Stirn. Verheiratet jemand seine Tochter jung, wird er das „Problem“ zumindest früher los: Laut eines Unicef-Berichts von 2014 leben ein Drittel der weltweit mehr als 700 Millionen Frauen, die als Mädchen verheiratet wurden, in Indien. Immerhin hat sich diesbezüglich in den letzten Jahren viel zum Positiven verändert.

Raj tut sich schwer, für alle Inderinnen zu sprechen, denn: „Indien hat 1,3 Milliarden Einwohner, 29 Staaten, 45 offizielle Sprachen. Wie es den Frauen geht, ist u. a. abhängig davon, zu welcher Kaste sie zählen, wo sie leben oder ob sie einer Minderheit angehören.“ Kas­ten-Diskriminierung gehört zum Alltag. „Amnesty International gibt es in Indien seit 40 Jahren und trotzdem bin ich die erste Frau einer niederen Kaste, die hier arbeitet.“ Wer einer niederen Kaste angehört, bekomme das in jedem Moment des Lebens zu spüren. Viele dieser Frauen werden immer wieder missbraucht, weil es sowieso niemanden kümmert.

Dabei wurden vor fünf Jahren die Gesetze massiv verschärft. Damals wurde eine Studentin von einer Gruppe Männern so bestialisch vergewaltigt, dass sie kurz darauf starb. Es gab einen gewaltigen Aufschrei in der Zivilbevölkerung. Und trotzdem: Viele Opfer scheuen sich vor einer Anzeige, weil sie wissen, dass die Bürokraten im Schneckentempo arbeiten. 2015 wurden lediglich 34.000 Vergewaltigungen angezeigt, die Dunkelziffer ist aber um ein Vielfaches höher. Gerade Frauen mit fehlender Bildung wissen nicht, welche Rechte sie haben.

Antara Ganguli kämpft seit Jahren gegen die Diskriminierung. Die Gen­der-Spezialistin arbeitet für Unicef in Neu-Delhi. Die Benachteiligung von Mädchen und Frauen schade auch deren Gesundheit und Bildung: „Die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter fünf Jahren ist bei Mädchen um 13 Prozent höher als bei Buben. In vielen Haushalten bekommen Mädchen weniger zu essen und werden weniger schnell zum Arzt gebracht als Jungs, wenn sie krank sind. Können sich Eltern eine Privatschule leisten, schicken sie eher die Buben“, nennt sie einige Beispiele.

„Vielfach übernehmen Mädchen das Verhalten ihrer Mütter. Sie bedienen die Familie, essen als Letzte und oft nur die Reste. Arme schwangere Inderinnen nehmen häufig nur sieben Kilo zu.“

Dabei sind es Organisationen wie Unicef oder Amnesty, die für die weibliche Bevölkerung des Riesenlandes schon viel erreicht haben. Am 16. Dezember, am fünften Jahrestag der tödlichen Vergewaltigung, gab es öffentliche Events, wo Mädchen und Frauen in Parks schliefen oder lautstark für Frauenrechte protes­tierten. Es ist also auch die Zivilbevölkerung, die gegen die Ungleichheit zu Felde zieht. Die Schritte sind klein, aber: Es geht nach vorne.