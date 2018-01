Imst – Am 20. Jänner ab 13 Uhr heißt es in Imst wieder: ab auf die Piste. Die Organisatoren vom „Stammtisch Glenthof“ laden beim Team-Skirennen dazu ein, um die Zeit zu fahren und dabei einen ausgelassenen Samstag zu genießen. Damit im Kampf um Hundertstelsekunden nichts schiefgeht, darf vorher ordentlich am Material getüftelt werden. „An den Start dürfen nur Teams mit mindestens fünf Mitgliedern“, erklärt Josef Brandtner vom organisierenden Verein „Stammtisch Glenthof“. Für die Durchführung des Rennens zeichnet in bewährter Manier der Skiclub Imst verantwortlich. Die Siegerehrung findet beim Gastroball im Stadtsaal Imst ab 19.30 Uhr statt. Anmeldungen sowie Tischreservierungen sind bis zum 18. Jänner bei Josef Brandtner, josef.brandtner@pervida.at, Tel. 0664/41 787 00 möglich. (TT)