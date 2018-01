Innsbruck — Begonnen hat alles vor über 50 Jahren auf einem Ball in Innsbruck. „Es war 1966", erinnert sich Ferenc „Ferry" Polai zurück. Der damals 22-Jährige hatte gerade einen Tanz mit einer jungen Dame beendet, als diese ihm unverblümt zuraunte: „Aber Walzer tanzen können Sie nicht." Das hatte gesessen. Doch für Ferry Polai war es die Initialzündung zu einem Hobby, das er schließlich zum Beruf machen und das sein künftiges Leben bestimmen sollte. Bis heute. „Damals hat mich der Ehrgeiz gepackt", sagt Polai. Doch nicht nur sein Leben sollte von da an vom Tanzen bestimmt sein. Denn Waltraud, die junge Frau mit dem ehrlichen Feedback, wurde nicht nur seine langjährige Tanzpartnerin, sondern auch seine Ehefrau. Gemeinsam bauten sie die Tanzschule Polai auf, die heuer ihr 40-Jahr-Jubiläum feiert.

Doch bevor es dazu kommen sollte, stand die eigene Tanzkarriere im Vordergrund. Zunächst höchst erfolgreich bei den Amateuren mit einem Sieg bei den österreichischen Staatsmeisterschaften 1969. Es war das erste Mal überhaupt, dass dieser Titel nach Tirol ging. Vier weitere Staatsmeistertitel sollten folgen. „Weil wir bei den Amateuren alles erreicht hatten, wollten wir Profis werden", erzählt Waltraud Polai. Um sich aber als Profis auf den internationalen Turnierparketten beweisen zu dürfen, war eine Tanzlehrerausbildung verpflichtend vorgeschrieben. Die Polais absolvierten diese und krönten ihre Karriere mit vielen erfolgreichen Turnieren. Auch bei den Profis konnten sie fünf österreichische Meisterschaften gewinnen. Fünf Jahre hielten sie sich unter den Top Ten der Weltrangliste, bis sie sich entschieden, ihre Karriere zu beenden. Ende der 1970er-Jahre reifte die Idee, in Innsbruck eine Tanzschule zu gründen.

Gesagt, getan. 1978 veranstalteten die Polais die ersten Kurse in der Mehrzweckhalle im O-Dorf. „Wir hatten den Vorteil, in aller Munde zu sein, haben viele Kontakte und neue Ideen gehabt", erinnert sich Waltraud Polai. Das Konzept war es, einerseits den fortgeschrittenen Tanzsport zu unterrichten, andererseits jedem das Tanzen zu ermöglichen. „Wir haben mit Freizeitforschern zusammengearbeitet, um herauszufinden, wo eine Nachfrage besteht", sagt Waltraud Polai. Schüler-, Erwachsenen- und Seniorenkurse erfreuten sich rasch wachsender Beliebtheit und mit der steigenden Nachfrage erweiterte die Tanzschule Polai ihr Angebot. Bald übersiedelte sie in die Stadtsäle beim Landestheater und bereits 1982 eröffneten Waltraud und Ferry ein zweites Geschäftslokal im Westen von Innsbruck. Mit Kursen in den Bezirken gelang der Schritt über die Stadtgrenzen hinaus. Neben der Tanzschule blieben die Polais weiterhin aktiv in der nationalen und internationalen Tanzszene. Als Ausrichter von Welt- und Europameisterschaften sowie des World Masters, der „Champions League" der Professionals in den lateinamerikanischen Tänzen, festigen und beweisen Waltraud und Ferry Polai nach wie vor ihren Ruf als international anerkannte Insider und verlässliche Partner des Tanzsports.

„In 40 Jahren haben wir weit über 100.000 Teilnehmer in unseren Kursen gehabt", sagen Ferry und Waltraud Polai, die sich Schritt für Schritt aus der ersten Reihe tanzen. Denn mit Tochter Julia Polai, selbst erfolgreiche Tänzerin bei Amateuren und Profis und bekannt aus „Dancing Stars", steht die nächste Generation bereit, die Tanzschule zu übernehmen. „Wir verstehen uns nicht als reines Schrittvermittlungsinstitut. Es geht vor allem auch darum, gemeinsam Zeit zu verbringen und Spaß zu haben", beschreibt sie die Philosophie des Unternehmens. Hoffnungslose Fälle beim Tanzen gibt es nicht, sind sich Waltraud, Julia und Ferry Polai einig: „Jeder Mensch kann tanzen." (np)