Imst – Mit einem donnernden „Ja“ im prall gefüllten Mehrzwecksaal der NMS Imst Unterstadt auf die Frage von Fasnachtsobmann Uli Gstrein: „Söll mer huire in d’ Fasnacht giah?“ wurde am Dreikönigstag der Startschuss für die Buabefasnacht am Sonntag, den 4. Februar, gegeben. Freilich kann sich niemand daran erinnern, dass diese Frage bei der Fasnachtsversammlung je einmal abgelehnt wurde. Die Jungen sind bereits alle im Fasnachtsfieber und die als Begleitung erschienenen Erwachsenen würden selbst gerne in die Fasnacht gehen. Man kann mit Fug und Recht sagen: In Imst herrscht bis zum 4. Februar der Ausnahmezustand. Nachdem die Stadtmusik den Fasnachtsmarsch gespielt und einige Roller- und Schellerpaare ihr erstes „Gangle“ auf der Bühne probiert hatten, war die Stimmung überwältigend. Obmann Gstrein besprach noch einige organisatorische Programmpunkte und hernach gab es kein Halten mehr. Der Ansturm auf die einzelnen Säcklmeister war gewaltig. Jeder wollte der Erste sein, um ja bei der Buabefasnacht mitmachen zu können. Auch zwei Traditionswägen, der Hexen- und der Bärenwagen, werden wieder dabei sein. Die Labara wird wieder einen Prominenten auf die Schaufel nehmen. Am frühen Abend fand bereits die erste Schellerprobe statt. (peja)