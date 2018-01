Kufstein – Der Countdown läuft. Am Freitag, den 26. Jänner, ab 19 Uhr findet das Highlight der Kufsteiner Ballsaison statt. Die letzten Vorbereitungen für den Charity Ball in der Kufstein Arena laufen bereits auf Hochtouren. Dort wird den Gästen eine Mischung aus Live-Musik, Tanz, Kulinarik und guter Unterhaltung geboten. Die Tanzschule Zagl­maier eröffnet die Ballnacht mit einer traditionellen Polonaise. Danach sorgt das Tanzorchester Pik 10 mit klassischen Walzerklängen und stimmungsvollem Sound für Abwechslung. Auch abseits der beliebten Tanzfläche wird den Gästen so einiges geboten: Vom Charity Casino über ein erstklassiges Galamenü bis zur Mitternachtseinlage ist alles mit dabei. Getanzt, getrunken und gelacht wird wie jedes Jahr für den guten Zweck. „2017 konnten wir eine Spendensumme in Höhe von 24.000 Euro sammeln. Es wäre natürlich der Wunsch aller Service-Clubs, diesen Betrag bei der 15. Auflage wieder zu erzielen“, so Peter Oberhauser.

Karten können im Vorfeld im TVB Kufsteinerland sowie vor Ort gekauft werden. Tischreservierungen unter www.charity-ball.at erbeten.

Vor Kurzem wurde der dritte Teil des Ballreinerlöses von 8000 Euro an die Herzkinder Österreich übergeben. Der Verein unterstützt Eltern von herzkranken Kindern und steht ihnen mit Rat und Beistand zur Seite. (TT)