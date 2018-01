St. Johann – Schon seit Mitte Dezember sind die neuen Bahnen in Betrieb, am Samstag erfolgte im Beisein von „SkiStar“-Haupteigentümer Erik Paulsson die feierliche Eröffnung. Für Bürgermeister Stefan Seiwald, auch als Aufsichtsratsvorsitzenden der Bergbahn, ein freudiger Anlass. „Die Zweifel, dass sich das über 18 Mio. Euro teure Projekt nach der Bewilligung am 18. August 2017 noch verwirklichen lässt, wurden dank vollstem Einsatz aller Beteiligten zerstreut.“ In einer Rekordzeit von dreieinhalb Monaten wurden die 10er-Gondelbahn, als komfortabler Einstieg in das Skigebiet, und der anschließende 6er-Express-Sessellift auf den Harschbichl errichtet.

„SkiStar“-CEO Mats Årjes dankte der Firma Leitner und den St. Johannern für die großartige Unterstützung und versicherte: „Gemeinsam werden wir weiterhin erfolgreich sein.“ Franz Hörl, Obmann der österreichischen Seilbahnwirtschaft, gratulierte zum wichtigen Meilenstein für St. Johann und Landesrätin Beate Palfrader freut der Brückenbau zwischen Schweden und Tirol. (rw)