Von Simone Tschol

Höfen – „Gungl, gungl“ schallte es Samstagabend mehrfach durch Höfen. Und damit ist klar: Die heiße Phase des Faschings am Fuß des Hahnenkamms ist angebrochen.

Vor genau 20 Jahren wurde der inzwischen 200 Mitglieder zählende Verein, dem derzeit Alexander Huber als Obmann vorsteht, aus der Taufe gehoben. Dem Faschingstreiben zugrunde liegt die Sage des Gunglers. Dieser wurde vor 150 Jahren am 11. 11. um 11 Uhr 11 in Höfen geboren. Nach einer Schuster- und Schneiderlehre zwang die Armut den lustigen Buben zum Broterwerb ins Schwabenland. Sein Geschick und sein Fleiß sprachen sich schnell bis in die königlichen und gräflichen Häuser herum. Und so führte er ein angenehmes Leben – aber das Heimweh war sein ständiger Begleiter. Als er Anstellung bei einem Grafen fand, vereinbarte er mit diesem vertraglich, dass er jedes Jahr vom 11. 11. bis zum Kehraus zurück nach Höfen darf.

Und so wurde der Gungler der Mittelpunkt des Höfener Faschings. Samstagabend zog die rund 2,20 Meter große Figur – begleitet von Geißlern, Rollern, Schellern und Hexen – am Gunglerplatz ein, wo sie von zahlreichen Höfenern begrüßt wurde.

Und von jetzt an geht es für die Faschingsgilde Schlag auf Schlag. Am kommenden Samstag, 20. Jänner, laden die Gungler ab 14 Uhr wieder zum großen Kinderfasching in die Hahnenkammhalle, abends ab 21 Uhr steigt dort wieder der große Gunglerball. Am 27. Jänner ab 14 Uhr geht’s beim Hexen-Rodeln am Schollenwiesenlift hoch her.

Am 3. Februar folgt dann das Highlight des diesjährigen Faschings – der große Umzug von der Feuerwehr- zur Hahnenkammhalle. Beginn: 18 Uhr. Dort wird dann unter dem Motto „Antike Zeit“ mit zahlreichen Aufführungen und viel Musik bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Mit dem Auszug des Gunglers am 13. Februar um 18 Uhr findet das heuer recht kurze Faschingstreiben dann wieder sein Ende.

Und zwischen den vielen Terminen gilt es gut aufzupassen. Denn immer wieder macht sich der Gungler – unfreiwillig – auf Reisen in die Nachbargemeinde. Dann muss er bei den „Entführern“, den Weißenbacher Zuderern, ausgelöst werden. Christoph Knoll, ehemals Gungler-Obmann, nimmt’s mit Humor: „Umgekehrt schaut der Zuderer ja auch manchmal in Höfen vorbei.“