Von Theresa Mair

Anno 1647 begannen die Tiroler mit dem Bau der Landschaftlichen Mariahilfkirche in Innsbruck und lösten damit ein Versprechen ein, das sie Gott gegeben hatten. In den letzten Wirren des Dreißigjährigen Kriegs (1618 bis 1648), als die Schweden noch einmal gefährlich nahe an die Grenzen vorrückten, gelobten die Landstände eine Kirche zu errichten und für den Unterhalt des Pfarrers aufzukommen, wenn Tirol vom Krieg verschont bliebe.

Die Gebete wurden erhört. Bis heute kommt das Land für die Kirche auf, wie der Rechtshistoriker Martin Schennach von der Universität Innsbruck weiß. Vielleicht war die Rettung des Landes aber auch der Umsicht des Landesfürsten Erzherzog Leopold V. und seiner Gemahlin Claudia de’ Medici (1604 bis 1648) zu verdanken, die nach seinem Tod 1632 die Geschicke des Landes leitete.

Wehrhafte Landesfürsten

Zum Schutz vor dem sich in Eu­ropa ausbreitenden Krieg zwischen Katholiken und Protestanten ließ das Fürstenpaar die Grenzen verstärken. Bei der Klause Ehrenberg wurde zusätzlich das Fort Claudia errichtet. Noch heute stolpert man in Scharnitz und Leutasch über die Überreste der Porta Claudia. Mit dem Festungsbau ab 1632 ließ die Witwe des Landesfürsten die Grenze zu Bayern gegen einen Einfall der Schweden absichern. Im Jahr 1930 schrieb Norbert Prantl im Wanderführer „Scharnitz und Umgebung“ über die Bauarbeiten: „Bald entstand durch fleißige Arbeit vieler Soldaten, wahrscheinlich auch unter Mithilfe Einheimischer, eine mächtige Feste, die den Engpaß von einem Berghang zum andern gänzlich absperrte. Auf feindlicher Seite wurden Gräben ausgehoben und diese bei Gefahr mit Isarwasser gefüllt. Das Festungswerk war mit Zinnen und Türmen, Schildern und Fahnen geschmückt.“ Claudia de’ Medici, die sich gern als Landesmutter inszenierte – und auch dementsprechend mit Bittbriefen aus der Bevölkerung überhäuft wurde – soll persönlich zur Einweihung erschienen sein.

Hühnerdiebe und Krankheiten

Die Grenzen hielten dicht. Nur zweimal kam es auf Tiroler Gebiet zu Scharmützeln bei Reutte, von den kolportierten Angriffen auf Ehrenberg kann keine Rede sein, wie Schennach sagt. „Rund 4000 Mann der habsburgischen Truppen und der Landmiliz standen 5000 Soldaten der Truppen Bernhards von Weimar gegenüber. Es war nur die Gunst der Kriegskonstellation, dass diese gleich wieder an einen Hauptkriegsschauplatz in Süddeutschland abgezogen wurden. Zum Glück für die Tiroler“, weiß Schennach. Doch auch wenn es im Land kaum zu kriegerischen Auseinandersetzungen kam, war das Elend groß.

Mehrere 10.000 Söldner aus den spanischen Besitzungen in Ober­italien marschierten samt Tross auf ihrem Weg zu den Schlachten nördlich der Alpen durch Tirol. Sie waren zwar Verbündete und keine Plünderer, doch auch sie litten Hunger. Immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen mit den Bauern, in deren Stuben sie entlang der Durchzugsstrecke einquartiert und versorgt wurden. „1633 ist zum Beispiel die Plünderung von Wiesing dokumentiert, im Sommer 1634 wird von einem bewaffneten Zusammenstoß zwischen 70 Lechtalern und 80 Soldaten berichtet. Man muss die Notlage auf beiden Seiten sehen. Die Soldaten waren unregelmäßig versorgt und schlecht bekleidet, oft erhielten sie ihren Sold nicht“, sagt Schennach. Sie stahlen Hühner und Vieh. Wer von den Bauern konnte, brachte sein Vieh auf der Alm in Sicherheit, bevor die Truppen hereinzogen. Manche flüchteten. Typhus-Epidemien schwächten das Volk. Gleichzeitig kam es zu Reibereien in der Landmiliz – wer konnte, kaufte sich frei und zahlte einen Ersatzmann, die Armen hatten keine Chance. Die Miliz funktionierte mehr schlecht als recht und wurde 1636 von 20.000 auf 8000 Mann reduziert.

Der Erzherzog und Claudia de’ Medici bemühten sich, das Leid der Bevölkerung in Grenzen zu halten, z. B. mit Ausgleichszahlungen, die abgelegenere Dörfer an die Durchzugsorte leisten mussten. Kriegskommissare wurden eingesetzt, damit sie die Truppen auf dem Weg durch Tirol begleiteten und als Anlaufstellen dienten. Dennoch könne man nicht ausschließlich davon sprechen, dass das Handeln der Landesfürsten von Volksnähe getragen war. „Es war auch die Angst vor einem Aufstand.“ Der Aufstand im Bauernkrieg von 1525 saß den Herrschern noch in den Knochen. Was von Claudia de’ Medici in Erinnerung bleibt, ist, dass sie alle Krisen gemeistert hat. Kein Schwede hat Tiroler Boden betreten. Die Aufschrift der Klausenkapelle in Kirchberg, „Bis hier her und nicht weiter, kamen die schwedischen Reiter 1643“, gehört ins Reich der Legenden.