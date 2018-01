Der Stachel sitzt immer noch tief, auch vier Jahre nachdem der Flug MH370 fast spurlos verschwunden ist, wissen die Angehörigen der Opfer nicht, wie und wo es zu dem Unglück kam. Ein weiterer „Stachel“ soll jetzt helfen, das zu ändern. So nennt die Besatzung der Seabed Constructor den riesigen Aufbau, der vorne über den Bug ihres Schiffes hinausragt. Auf der Plattform können Hubschrauber landen, ein Kran hievt kleine U-Boote ins Meer und auch sonst gibt es allerhand Hightech an Bord. Das 115 Meter lange, 22 Meter breite, norwegische Megaschiff ist die neue Hoffnung der Angehörigen. Es stach am 2. Jänner vor Südafrika in See und wird in wenigen Tagen das Gebiet im Indischen Ozean erreichen, in dem das Flugzeug mit den 239 Opfern an Bord vermutet wird.

Die teuerste Suche aller Zeiten

Es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her, als die Regierungen von Australien, China und Malaysia mit einer 13 Sätze kurzen Erklärung die bislang teuerste Suche der Luftfahrtsgeschichte für beendet erklärt hatten. 160 Millionen Dollar wurden ausgegeben, um ein 120.000 Quadratkilometer großes Gebiet im Indischen Ozean, so groß wie Österreich und die Schweiz zusammen, zu durchsuchen. Dieses Mal wird die Suche auf 25.000 Quadratkilometer eingegrenzt. Nach neuen Berechnungen der Strömungen durch Funde von Wrackteilen soll die MH370 in einem etwas weiter nördlich als bisher vermuteten Gebiet auf dem Meeresgrund liegen.

Die US-Firma „Ocean Infinity“, die das Schiff gechartert hat, verspricht sich einiges von dem Einsatz, bei dem unter anderem sechs Roboter-U-Boote zum Einsatz kommen, die 6000 Meter tief tauchen können. Die Suche wird zwar von den staatlichen Behörden geduldet, aber vorerst nicht bezahlt. Nur wenn tatsächlich Hinweise auf den Verbleib der MH370 entdeckt werden, gibt es eine Prämie. In australischen Zeitungen wird von Summen zwischen 20 und 70 Millionen Dollar spekuliert. Von der malaysischen Regierung heißt es aber, die Angehörigen der Opfer sollen sich nicht zu viel Hoffnung machen. Für die Hinterbliebenen sind die vergangenen vier Jahre ohnehin schon ein Wechselbad der Gefühle.

Die Angehörigen-Vereinigung „Voice370“ („Stimme370“) hatte vor einem Jahr ausgesprochen, was sich viele Menschen gedacht haben. „Es kann nicht sein, dass eine Passagiermaschine so einfach verschwindet. Die Suche muss weitergehen.“ Die Tirolerin Barbara Juen hat sich bereits kurz nach dem Verschwinden der MH370 in ihrer Funktion als Rotkreuz-Chefpsychologin mit der belastenden Situation für die Angehörigen auseinandergesetzt. Sie kann die Verzweiflung und auch die nun aufkeimende Hoffnung auf neue Informationen nachvollziehen: „Die Menschen wollen wissen, was passiert ist, ob man es verhindern hätte können und ob die Opfer leiden mussten. Deshalb wollen viele gerade bei plötzlichen Todesfällen den Leichnam und seinen Gesichtsausdruck sehen“, sagt die Spezialistin für Kriseninterventionen bei Großereignissen wie etwa dem Tsunami von 2004.

Trauerrituale für Angehörige

Die Informationspolitik beim Fall MH370 wurde oft kritisiert. Dass wieder ein Schiff in See sticht, drang auch nur über Umwege an die Öffentlichkeit. „Man muss mit den Angehörigen im Dialog stehen. Es muss nicht jedes kleinste Detail erklärt werden, aber alles, was man sagt, muss wahr sein“, erklärt Juen ein Grundprinzip der Krisenintervention. Nach dem Flugzeugabsturz in der Ukraine 2014 führten die niederländischen Behörden eine Homepage ein, auf der neue Erkenntnisse immer noch veröffentlicht werden. „In der Kirche gibt es Trauerrituale, zum Beispiel, dass man ein Jahr lang Trauerkleidung trägt. Bei Vermissten ist das schwieriger, da muss man als Behörde sensibel sein und Schritte setzen, aber eigentlich nie so, dass ein Ende markiert wird.“

Die abgebrochene Suche nach der MH370 vor einem Jahr war allerdings so ein markiertes Ende. Mit dem neuen Versuch tut sich eine kleine und die vielleicht letzte Chance auf, um den tiefen Stachel in den Wunden der Angehörigen endlich zu beseitigen. (Matthias Christler)