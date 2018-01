Unter dem Motto „Mein Vorsatz für das neue Jahr — i lern Steirische" lud die Michlbauer Harmonikawelt kürzlich zum kostenlosen Workshop in ihre Zentrale nach Höfen ein. Und das Interesse an dem diatonischen, wechseltönigen Handzuginstrument, das vor allem in der Volksmusik in Österreich, Südtirol, Tschechien, Slowenien oder Bayern Verwendung findet, scheint ungebrochen. Es boomt regelrecht.

Mehr als 50 Interessierte im Alter zwischen 8 und 71 Jahren ließen sich das Instrument erklären. Danach durften sie sich auf einem Leihinstrument versuchen. Einige entpuppten sich dabei als Naturtalent. Für mehr als die Hälfte der Teilnehmer fiel auch gleich der Startschuss für ein neues Hobby. Sie werden Unterricht nehmen. „Viele können sich anfangs nicht vorstellen, wie einfach die Steirische zu erlernen ist", meint der musikalische Leiter Hannes Petz. Die nächsten Harmonika-Starttage finden 2019 in der neuen Michlbauer-Zentrale in Reutte statt. Diese soll noch heuer im Frühjahr bezogen werden. (TT, fasi)