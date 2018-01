Von Theresa Mair

Geh immer mit einem guten Buch ins Bett – oder mit jemandem, der eines gelesen hat. Dieser Ratschlag, der vor ein paar Jahren auf Facebook kursierte, würde gut in das Handbuch „Sapio­sexualität für Dummies“ passen, wenn es das bereits gäbe.

Denn die Eigendefinition als „sapiosexuell“ ist jung, wenngleich das Phänomen der Sapiosexualität an sich ein uraltes ist.

Wie dem auch sei, auf Dating-Plattformen schlägt der Begriff Wellen. Der schlaue Kopf, der sich das kreative Wortkompositum einfallen ließ, wollte damit wohl nur auf direktem Weg klarstellen: „Deine Maße sind mir wurscht, aber dein IQ törnt mich an.“ Sapiosexuell ist also jemand, für den Äußerlichkeiten und Oberflächlichkeit nicht zählen. Die inneren Werte, und da vor allem die Intelligenz, zählen. „Sapiosexuell“ klingt nur nicht so ausgelutscht, sondern trendig und gescheit, nach dem Hipster mit Nerd-Brille, der auch noch des Lateins mächtig ist. Was wichtigtuerisch rüberkommt, ist aber eine Einladung: „Wenn du über mehr als das Wetter reden kannst, schreib mir. Egal, wie du aussiehst.“

Der Erfinder hätte sich die Markenrechte für das Wort sichern sollen. Die Dating-Plattform OKCupid war eine der ersten – wenn nicht gar die erste –, bei der sich Liebessuchende bei der Frage nach der sexuellen Neigung als asexuell, pansexuell, homoflexibel usw. und eben auch als sapiosexuell definieren konnten. Die Partnervermittler von Elite-Partner geben Tipps, wie man im Chat mit Sapiosexuellen am besten ins Gespräch kommt – keine Rechtschreibfehler, keine Floskeln, vollständige Sätze! –, und auf Facebook gibt es unzählige Sapiosexualität-Gruppen. In der Dating-App Tinder werben mehr oder weniger Schlaue mit dem Etikett „sapiosexuell“ um ein ihnen ebenbürtiges Gegenüber. Und wenn man „sapiosexuell“ googelt, wirft die Suchmaschine 180.000 Einträge aus. Das ist die eine Seite.

Auf der anderen Seite lief die Kontaktaufnahme mit einer Psychologin für ein Interview zum Thema ins Leere. „Sapiowas?“, fragte eine weitere Expertin nach. Der Duden wird bemüht. Fehlanzeige. Gibt es Sapiosexualität außerhalb der Social-Media-Blase überhaupt?

Schlau ist sexy

„Klar, das ist ja ein uraltes Phänomen“, sagt die Linzer Psychologin Isabella Woldrich. „Menschen lieben es, ihrer eigenen Person mit neuen Wortkreationen mehr Bedeutung zu geben. Persönlich finde ich das Brimborium um diese Bezeichnung überzogen.“ Ein Sapiosexueller ist ihr zufolge „einer, der sich vom Verstand angezogen fühlt“. Also so ziemlich jeder, der nicht zum Partner sagt: Halt den Mund, es reicht, wenn du hübsch bist.

Spätestens wenn eine Bekanntschaft mehr als eine flüchtige Bettgeschichte werden soll, brauche es gegenseitiges Verständnis, eine ähnliche intellektuelle Wellenlänge. Überspitzt gesagt: „Auch zwei Dummies können sapiosexuell sein. Denn in ihrer Welt sind sie gescheit und verstehen einander.“

Auf gut Deutsch: Der Schmalz in den Armen nützt nichts, wenn jener im Kopf fehlt. Aber: Auch eine Beziehung, in der man sich nichts mehr zu sagen hat, war einmal eine Beziehung. Körperliche Schönheit allein wird auf Dauer langweilig.

„Sapiosexuell kann aber auch einer sein, der den anderen bewundert, weil er intelligent ist. Es geht um die Fähigkeit und Freude daran, sich miteinander zu unterhalten“, sagt Woldrich. Rhetorische Machtkämpfe und intellektuelle Gefechte heizen an. „Aber am Ende bringt einem schon der Akt zum Orgasmus.“ Reden alleine ist also doch nicht aller Sex-Weisheit Schluss. Der Begriff „Sapio­sexualität“ habe immerhin einen schönen Nebeneffekt: So wird der oberflächlichen Wisch-und-weg-Mentalität auf Dating-Apps damit ein wenig entgegengesteuert.

Der „sexte“ Sinn

Abgesehen davon kann besonders beim Chatten der sapiosexuelle Funke leicht überspringen. Man sieht, hört, riecht oder spürt sich nicht gegenseitig. Während man sich online über den Geist kennen lernt, entscheidet in einer Aufriss-Bar zuerst einmal die Optik, ob man sich auf ein Gespräch einlässt. „Es ist immer dieselbe Reihenfolge: sehen, hören, riechen, tasten, schmecken.“ Deswegen rät die Psychologin Sapiosexuellen, die auf Sex nicht verzichten wollen, davon ab, sich allzu lange nur im Chat einzuheizen. „Denn wenn man sich bei der Begegnung nicht riechen kann, ist der intellektuelle Zauber verflogen.“

Im Umkehrschluss ist es kein Zufall, dass jede vierte Liebe am Arbeitsplatz entsteht. Die Leute im Job teilen Interessen, sind auf dem ähnlichen Niveau und lernen sich kennen, ob sie sich optisch anziehend finden oder nicht. „Da merkt man, dass sich bei manchen im Gespräch die Gesichtszüge verändern, sie in den eigenen Augen schöner werden.“

Letztlich sei der Geschmack von der Prägung abhängig, Intelligenz aber evolutionspsychologisch gesehen immer schon ein Bewerbungsvorteil gewesen. Ob sich der Begriff „sapiosexuell“ als Filter auf der Suche nach Liebe und Sex durchsetzt oder wieder verschwindet, steht in den Sternen, die inneren Werte sind dafür nicht vergänglich.