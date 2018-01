Tirol

#freshsnow: Tief-verschneites Tirol als Social-Media-Hit

Die vergangenen Tagen haben in Tirol enorme Schneemengen gebracht. In den Hochlagen liegen gebietsweise bereits mehr als fünf Meter Schnee und selbst in manchen Tälern beträgt die Gesamtschneehöhe mittlerweile nahezu 1,5 Meter. In den sozialen Netzwerken wird dazu viel gepostet.