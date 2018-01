1900: Am 29. Juni wird Antoine de Saint-Exupéry in Lyon geboren. Schon als Kind träumt er davon, einmal zu fliegen. 1935: Bei dem Versuch, einen Rekord für die Strecke Paris – Saigon aufzustellen, muss Saint-Exupéry in der nordafrikanischen Wüste notlanden. Nach fünf Tagen wird er gerettet. 1943: Im Zweiten Weltkrieg lebt Saint-Exupéry zeitweilig in New York. Dort erinnert er sich an seine Erlebnisse in der Wüste und es entsteht sein ers¬tes Kinderbuch, „Der kleine Prinz“. 1944: Saint-Exupéry fliegt für die französische Exilregierung. Auf seinem geplanten letzten Aufklärungsflug wird er über dem Mittelmeer nahe Marseille abgeschossen und stirbt. 1950: Der Karl Rauch Verlag erhält die Rechte für die deutsche Ausgabe des Kleinen Prinzen und hat seither sieben Millionen Ausgaben verkauft. 2017: Zum 75. Geburtstag des Kleinen Prinzen öffnet Jean-Marc Probst seine Sammlung für die Öffentlichkeit. Der Karl Rauch Verlag bringt die deutsche Originalausgabe in limitierter Auflage auf den Markt.