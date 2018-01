Innsbruck – Am Faschingsdienstag, den 13. Februar, steht in Innsbruck zum zweiten Mal die Altstadt im Zentrum des närrischen Treibens. Ab 14 Uhr (und bis 19 Uhr) gehört der ganze Altstadt­bereich den Kostümierten – die Partyzone in der Maria-Theresien-Straße gab es ja schon im Vorjahr nicht mehr.

Der Fokus des Faschingsfestes unter dem Motto „Clown-astisch“ liegt besonders auf Kindern und Familien. Vor dem Goldenen Dachl wartet auf sie Musik mit den Clubbing People und Saxofun. Am Domplatz schlägt ein „Faschingszirkus zum Mitmachen“ seine Zelte auf. Für ein erwachsenes Publikum dürft­e die Kleinkunstbühne beim „Vierviechereck“ interessant sein, mit heimischen und italienischen Künstlern aus der Straßentheaterszene. Bei der Ottoburg wird zudem eine große Schminkstation – auch für Erwachsene – aufgebaut.

„Wir wollten den Faschingsdienstag so neu aufstellen, dass möglichst viele etwas davon haben und er nicht von Exzessen überschattet wird“, meinte BM Christine Oppitz-Plörer bei der gestrigen Programmvorstellung. Man biete einen „geschützten Bereich“ für Familien, dies sei gut angenommen worden. Die Bürgermeisterin hofft, dass das Faschingsfest – wie etwa das Zwergerlsilvester – bald zum „Selbstläufer“ wird. Wie auch Bernhard Vettorazzi vom veranstaltenden Innsbruck Marketing wünscht sie sich möglichst viele aktive, also kostümierte, Teilnehmer.

Innsbrucks Faschingshochburg ist seit Jahrzehnten St. Nikolaus: Am 13. Februar bietet die dortige Faschingsgilde ab 13 Uhr ein buntes Bühnenprogramm am Hans-Brenner-Platz. Bei „Sandwirt“ Franz Litterbach wird ein 14 Meter langes Schiff aufgebaut: „Meuterei in der Koatlackn“ lautet nämlich von 13 bis 20 Uhr die närrische Devise. Mit dabei sind diverse Gäste, von der Hexengruppe Neu-Rum bis zu den Höttinger Peitschenschnöllern. (md)