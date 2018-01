Kundl – Die brandneue Liveshow des Star-Mentalisten Manuel Horeth verspricht nicht nur spektakuläre, neue und noch nie dagewesene Gedanken-Experimente, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen und Geheimnisse des erfolgreichsten deutschsprachigen Mentalmagiers.

Über 20 Millionen TV-Zuseher sowie über 35.000 Publikumsgäste auf seiner letzten Theater-Tour in Österreich und Bayern haben das starke Interesse an mentalen Themen einmal mehr bewiesen. In seinem neuen Bühnenprogramm ist das Publikum Zeuge und Beobachter, wenn Manuel Horeth zeigt, wie man seine Gedanken kontrollieren kann, um Grenzen zu überwinden, und wie man vom Realisten zum Fantasten wird.

Zu welchen faszinierenden, fast mental übersinnlichen Höchstleistungen jeder mit der richtigen Entspannungstechnik fähig ist, welches Potenzial in jedem steckt, wie beeinflussbar man durch äußer­e Signale und Reize werden kann und wie berechenbar alle in Wirklichkeit sind, zeigen spannende Erlebnisse und Live-Experimente mit dem Publikum.

Keine Zauberei, sondern beeindruckend wirkungsvolle Psychologie, Gedankentricks und Beeinflussung durch den Star-Mentalisten Manuel Horeth in seiner Liveshow. Zu sehen diesen Freitag, 26. Jänner, ab 20 Uhr im Gemeindesaal Kundl. Kartenvorverkauf u. a. im Gemeindeamt. (TT)